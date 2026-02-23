Besorgniserregende Statistik: In diesen Mallorca-Gemeinden hat die Kriminalität stark zugenommen

Die konventionelle Kriminalität - also jene, die nicht digital stattfindet - ist auf Mallorca innerhalb nur eines Jahres um sieben Prozent gestiegen. Das geht aus der Kriminalitätsbilanz des spanischen Innenministeriums hervor. Demnach endete das Jahr 2025 mit 56.120 angezeigten Straftaten, während 2024 laut Daten der Nationalpolizei, der Guardia Civil und der Ortspolizeien 52.484 Delikte registriert wurden.

Mehr Mordversuche, weniger Vergewaltigungen

Besorgniserregend: Die versuchten Tötungsdelikte (Totschlag- und Mordversuche) sind auf Mallorca um 58,6 Prozent gestiegen: von 29 Fällen im Jahr 2024 auf 46 im Jahr 2025. Umgekehrt zeigt sich bei den tatsächlich vollendeten Tötungsdelikten ein gegenteiliger Trend: Sie sind um die Hälfte (50 Prozent) zurückgegangen, da es 2024 sechs Tötungsdelikte gab und im vergangenen Jahr drei.

Auffällig zudem: Die Raubdelikte mit Gewalt und Einschüchterung stiegen 2025 um 19 Prozent: von 1.110 angezeigten Fällen von Januar bis Dezember 2024 auf 1.320 im vergangenen Jahr. Fast tausend dieser Fälle spielten sich im Raum Palma ab, hier liegt der Anstieg sogar bei gut 22 Prozent.

Auch die Diebstähle, in denen die Täter unbemerkt vorgingen und keine Gewalt ausübten, haben der Statistik zufolge auf Mallorca um 15,6 Prozent zugenommen. Im Jahr 2025 wurden 23.291 Fälle gezählt, im Vorjahr waren es 20.148.

Wachstum auch bei Cyberkriminalität

Schlägereien oder Auseinandersetzungen mit schweren und weniger schweren Verletzungen sind auf der Insel von einem Jahr zum nächsten ebenfalls häufiger vorgekommen: Hier liegt der Anstieg bei 7,4 Prozent. Laut Statistik des Innenministeriums gab es im Jahr 2025 insgesamt 1.109 Fälle, während im Jahr 2024 nur 1.033 gezählt wurden. In der balearischen Hauptstadt sind die Schlägereien um zwei Prozent gestiegen - ein vergleichsweise moderateres Wachstum.

Zumindest eine minimale positive Entwicklung zeichnet sich laut der Statistik im Bereich der Sexualdelikte ab: Während 2024 noch 717 registrierte Fälle vorlagen, waren es im Jahr 2025 lediglich 686 - also 4,3 Prozent weniger. Innerhalb dieser Kategorie gingen sexuelle Übergriffe mit Penetration um 22,7 Prozent zurück: 2024 wurden 128 Vergewaltigungen erfasst, gegenüber 99 im Jahr 2025.

Abgesehen von der konventionellen Kriminalität steigt auch die Cyberkriminalität auf Mallorca weiter an. Die Cyberdelikte haben im Jahresvergleich um 2,7 Prozent zugenommen: 2025 wurden 10.601 Fälle von Kriminalität im Internet auf Mallorca angezeigt, während es 2024 noch 10.322 waren.

Unterschiede in den Gemeinden

Analysiert man die Entwicklung der Kriminalität in den Insel-Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern, so verzeichnete die Balearen-Hauptstadt einen Anstieg der konventionellen Kriminalität um 7,7 Prozent. Palma schloss das Jahr 2025 mit 32.446 Delikten ab, gegenüber 30.113 im Jahr 2024.

Außerhalb Palmas verzeichnete die Gemeinde Llucmajor den größten Anstieg der Kriminalität an: 21,4 Prozent mehr Straftaten von einem Jahr zum nächsten, von 2.005 Delikten im Jahr 2024 auf 2.434 im Jahr 2025.

Es folgen weitere Gemeinden wie Calvià mit einem Plus von 13,7 Prozent, Alcúdia mit 10,3 Prozent und Inca mit 1,5 Prozent. Dagegen sinkt die Kriminalität nur in zwei Gemeinden: in Manacor mit einem Rückgang von 0,8 Prozent und in Marratxí mit 1,4 Prozent weniger. /somo

Abonnieren, um zu lesen