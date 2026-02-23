Mitten auf der Straße: Frau auf Mallorca verschluckt sich an Ensaimada und stirbt

Eine 60-jährige Frau ist am Samstagmittag (21.2.) gestorben, nachdem sie sich an einem Stück Ensaimada verschluckt hatte. Das Unglück ereignete sich im Dorf Maria de la Salut in der Inselmitte. Die 60-jährige Dorfbewohnerin hatte in einem Supermarkt das süße, typisch mallorquinische Schmalzgebäck gekauft und aß es im Gehen auf der Straße. Plötzlich verschluckte sie sich und bekam keine Luft mehr.

In diesem Moment kam ein junger Pflegeschüler vorbei, der als Erster versuchte, ihr zu helfen. Der junge Mann entfernte ein Stück des Gebäcks aus ihrem Mund, doch die Frau konnte weiterhin nicht atmen. Kurz darauf kamen zwei Rettungswagen. Die Rettungskräfte führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch, jedoch ohne Erfolg, die Frau verstarb noch am Unfallort.

Große Betroffenheit im Dorf

Mehrere Einheiten der Guardia Civil nahmen noch vor Ort Ermittlungen auf und warten auf das Ergebnis der Obduktion, die die Ursachen des Todes zweifelsfrei klären soll. Der Vorfall löste im Dorf große Betroffenheit aus, denn die Dame war dort sehr bekannt.

