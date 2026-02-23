Nebelwarnung auf Mallorca: Wo Sie am Dienstagmorgen aufpassen müssen

Wer sich auf Mallorca am Dienstagmorgen (24.2.) auf den Weg zur Schule oder zur Arbeit macht, muss aufpassen. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für die Morgenstunden eine Wetterwarnung wegen Nebels ausgegeben. Die Nebelwarnung gilt zwischen Mitternacht und 9 Uhr und betrifft den Süden, den Osten und die Inselmitte. Die maximale Sichtweite liegt demnach bei nur 200 Metern.

Im Laufe des Vormittags kämpft sich dann die Sonne zurück. Nur wenige Wolken dürften ihr im Laufe des Tages im Weg stehen. Es bleibt weiter frühlingshaft. Die Temperaturen klettern am frühen Nachmittag auf bis zu 21 Grad in der Inselmitte um Inca. Im Südwesten bei Andratx bleibt es wie so häufig mit Spitzenwerten von 16 Grad deutlich kühler. Der Wind weht leicht aus wechselnden Richtungen. Wer einen Sprung ins Meer wagen möchte, darf nicht empfindlich sein: An der Playa de Palma liegt die Wassertemperatur bei 16 Grad, an der Cala Agulla bei 14 Grad.

So wird das Wetter am Mittwoch

In der Nacht auf Mittwoch (25.2.) bleibt es wie schon in den Nächten zuvor ziemlich kalt. In Porreres könnten die Temperaturen in den frühen Morgenstunden auf bis zu 5 Grad abfallen. Etwas wärmer ist es an den Küsten. Am Morgen kann es erneut zu Nebelfeldern kommen. Eine entsprechende Wetterwarnung hat Aemet aber noch nicht ausgegeben. Ansonsten steht ein weiterer herrlicher Tag bevor. Die Temperaturen klettern auf maximal 22 Grad, die Sonne scheint vergnügt am Himmel.

Und so geht es auch den Rest der Woche weiter. Am Donnerstag und Freitag (26./27.2.) scheint weitgehend die Sonne. Die Höchstwerte halten sich bei über 20 Grad. In den Nächten verändert sich ebenfalls wenig. Man muss mit Temperaturen im einstelligen Bereich rechnen.

Regen am Wochenende?

Erst am Samstag (28.2.) gibt es die vage Aussicht auf einen Wetterumschwung. Auf der Wetterkarte von Aemet sind etwas dunklere Wolken eingezeichnet, die Höchsttemperaturen sinken im Vergleich zu den Vortagen um ein paar Grad. Auch Niederschläge will der Wetterdienst nicht ausschließen.