Auf allen Vieren durch Straßen und Parks: Kommt der Therian-Hype jetzt auch nach Mallorca?

Sie laufen auch mal auf allen Vieren, identifizieren sich mit einem Tier, und ihre Videos gehen auf TikTok und Instagram viral. Der auf den ersten Blick sehr skurril anmutende Internet-Trend rund um die sogenannten "Theriane" ist jetzt auch in Spanien angekommen. Die ersten "Theriane" sind am vergangenen Wochenende mit Maske, Ohren und Schwanz auf allen Vieren durch Großstädte wie Barcelona und Bilbao gekrabbelt. Bereits seit einigen Wochen ist das Thema in Spanien in aller Munde. Besonders Rechtsextreme nutzen den viralen Tier-Trend, um Falschmeldungen zu verbreiten und die Dikussion über einen angeblichen moralischen Verfall der Gesellschaft anzuheizen.

Social-Media-Trend kommt nach Spanien

Unter "Therianen" versteht man Personen, die sich auf psychischer oder spiritueller Ebene dauerhaft mit einem Tier identifizieren, obwohl sie wissen, dass sie körperlich eigentlich Menschen sind. Mit Tiermasken verkleidet laufen sie als Füchse, Hunde oder Katzen durch Straßen und Parks und ziehen dabei auch immer wieder Schaulustige an. Das Phänomen hat seinen Ursprung in den 90er-Jahren und erzielt nun dank Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube Millionen von Aufrufe. Zuvor war der mediale Therianer-Hype bereits in Mexiko, Uruguay oder Argentinien ausgebrochen. Jetzt breitet er sich auch in Spanien aus.

Ein Therian mit einer Wolfsmaske in Barcelona. / Enric Fontcuberta

Rechtsextreme springen auf den Zug auf

Auffällig sind dabei auch Querverbindungen zur rechtsextremen Szene. Einerseits scheint sie den Hype dazu zu nutzen, gegen die vermeintliche Verwahrlosung der Gesellschaft zu hetzen. Der Influencer Sr. Liberal mit seinen mehr als 160.000 Followern auf X teilt immer wieder dieselben Positionen wie die rechtsextreme Vox-Partei. Zu einer Therian-Veranstaltung in Barcelona schrieb er: "Junge Menschen ohne Zuhause und ohne Zukunft identifizieren sich lieber mit Hunden, um zu entfliehen und das System will, dass wir ihnen dafür applaudieren. Wir gehen als Gesellschaft vor die Hunde".

Auch weitere Nutzer äußerten sich kritisch. Adrián Juste, Analyst im Think Tank "AI Descubierto", erklärt gegenüber der Tageszeitung "El País", wie der Trend der Theriane den Rechtsextremen in die Hände spielt. So profitieren besonders Akteure am rechten Rand von den Skandalen rund um die Bewegung, um "gegen Transgender-Personen und LGTBI-Personen Stimmung zu machen und den Diskurs vom Verfall der modernen Gesellschaft zu bekräftigen".

Jetzt auch auf Mallorca?

Es scheint, als ob der Trend nun auch auf Mallorca angekommen ist. Bereits in den vergangenen Wochen tauchten immer wieder entsprechende Videos auf. In den sozialen Medien werden Therianer auf der Insel dazu aufgerufen, sich am Samstag (28.2.) auf dem Marktplatz in Manacor zu treffen. Bislang ist noch nicht bestätigt, ob das Treffen in irgendeiner Form offiziell organisiert ist oder es sich lediglich um eine spontane Initiative handelt. Ob also am kommenden Wochenende wirklich zu sehen ist, wie Theriane mit Maske verkleidet durch Manacors Innenstadt krabbeln, traben und hüpfen, bleibt abzuwarten.

Zu einer Kontroverse führte bereits am Montag (23.2) ein Interview mit einem Therian-Anhänger mit IB3. Zuerst verlief das Gespräch normal, der Gast beantwortete Fragen zu seiner vermeintlichen therianischen Identität und der Ausübung von Quadrobics, dem Krabbeln auf allen vieren, was angeblich zu mehr Beweglichkeit, Balance und Ausdauer führen soll. In den letzten Sekunden seines Auftritts entschied sich der Interviewte jedoch spontan dazu, das Gespräch mit einem politischen Ausruf zu enden - "Perro Sánchez hijo de puta dimisión" (Sánchez, du Hurensohn, tritt zurück) - während er sich vor der Kamera an seine Geschlechtsteile griff. Die Übertragung wurde daraufhin sofort unterbrochen.