Nach schlechter Sicht am Morgen: Wie lange hält der Nebel auf Mallorca noch an?

Mallorca ist unter einer Nebeldecke ins Bett gegangen und am Dienstagmorgen (24.2.) aufgewacht. Die Schwaden bedecken weite Teile der Insel, insbesondere im Landesinneren. So wie von der staatlichen Wetteragentur Aemet vorausgesagt, blieben diese Nebelbänke in den ersten Stunden des Tages auch bestehen. Die Warnstufe Gelb galt daher noch bis zehn Uhr morgens. Die Wettervorhersage für den restlichen Tag deutet jedoch darauf hin, dass sich der Nebel allmählich auflösen wird und verspricht frühlingshafte Temperaturen. So ganz lässt der Nebel die Insel jedoch noch nicht in Ruhe.

Auch Flugverkehr betroffen

Bereits am Montagnachmittag lag die Insel unter einer Nebeldecke. Die Sichtweite beschränkte sich vielerorts gerade einmal auf 200 Meter. Der Nebel ist darauf zurückzuführen, dass es besonders in den frühen Morgenstunden eine hohe Feuchtigkeitsansammlung aber keinen nennenswerten Wind gibt, was die Bildung von anhaltendem Nebel begünstigt. Die Wetterlage hat auch den Flugverkehr auf den Balearen gestört. Laut Flughafenbetreiber Aena wurden am Dienstagmorgen (24.2) einige Flüge gestrichen. Dabei waren vor allem Flüge von einer Balearen-Insel auf die andere betroffen. So fiel beispielsweise ein Flug von Palma nach Ibiza sowie ein Rückflug aus. Auch ein Flug zwischen Menorca und Mallorca war betroffen.

Frühlingshafte Temperaturen im Laufe des Tages

Laut der aktuellen Wettervorhersage für Mallorca wird es nach einem nebligen Vormittag am Dienstag überwiegend leicht bewölkt sein. Die Nebelbänke werden sich im Laufe des Tages allmählich auflösen, sodass sich die Sicht deutlich verbessert. Am Nachmittag soll der Nebel ganz verschwunden sein. Was den Rest des Tages angeht, werden frühlingshafte Temperaturen mit Höchstwerten zwischen 18 und 23 Grad erwartet. Der schwache Wind aus Süd und Südwest sorgt für mildes und angenehmes Wetter, Niederschläge soll es nicht geben. Ein perfekter Tag für Aktivitäten im Freien.

So ganz in Ruhe lassen will der Nebel Mallorca jedoch noch nicht. Auch am Dienstagabend (24.2.) sollen laut Wetteragentur Aemet wieder Schwaden über der Insel liegen. Erneut wird für den Inselsüden, - osten und die Inselmitte die Wetterwarnstufe Gelb ausgerufen. Diese soll vorerst bis zum Mittwochvormittag (25.2.) gelten.