"Zerstören das Gesamtbild": So kaputt ist die Treppe vor Palmas Kathedrale

Wer dieser Tage in Richtung Kathedrale in Palma unterwegs ist, wird an der Baustelle wohl nicht vorbeikommen. Seit Montag (23.2.) hat die Stadtverwaltung einen Teil der Zugangstreppe zum Aussichtspunkt der Kathedrale vorübergehend gesperrt. Die Entscheidung fiel, nachdem eine leichte Verschiebung der beiden seitlichen Stützen der Treppe festgestellt worden war. An beiden Stützen sowie im unteren Bereich zeigen sich leichte Risse.

Treppe weiterhin benutzbar

Die Feuerwehr von Palma war am Montag (23.2.) vor Ort, um die Stabilität der Treppe mithilfe einer Konstruktion zu verbessern. Genau diese Seite bleibt bis auf Weiteres gesperrt und ist seit Dienstag mit Bauzäunen abgesperrt. Ein ungefähr zwei Meter breiter Gang auf der gegenüberliegenden Seite der Treppe ermöglicht es Urlaubern, diese weiterhin zu benutzen.

Die Reaktionen der deutschen Urlauber fallen dabei gemischt aus. Zwischen "Die Bauzäune zerstören das Gesamtbild der Kathedrale" und "Hauptsache man kann die Treppe überhaupt noch benutzen" ist alles dabei. Den Zustrom an Besuchern mindert das Bauhindernis jedoch noch nicht. "Es sind genau so viele Leute da, wie sonst auch. Diese kleine Baustelle wird daran auch nichts ändern", erzählt ein Kutscher, der vor der Kathedrale auf Kundschaft wartet.

Termin für Wiedereröffnung noch unklar

Momentan wird von Bauingenieuren ein erster detaillierter Bericht über den Zustand der Treppe und die Ursache der schweren Risse erstellt. Das Dokument soll laut Rathaus in Palma bereits in dieser Woche fertiggestellt werden, damit die Reparaturarbeiten so schnell wie möglich beginnen können. Einen Termin für eine Wiedereröffnung gibt es demnach noch nicht.