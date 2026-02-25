Wetter auf Mallorca: Sonne, 24 Grad, aber auch Warnstufen wegen Nebels

Gut drei Wochen sind es noch hin bis zum Frühlingsanfang. Das Wetter auf Mallorca ist aber derzeit schon nicht mehr winterlich. Wie bereits am Dienstag erreichten auch am Mittwoch (25.2.) die Höchsttemperaturen auf der Insel 24 Grad. Die Sonne lacht aus vollem Herzen am Himmel. Daran ändert sich in den kommenden Tagen wenig. Wobei es in der Nacht nochmal neblig wird.

Von Mitternacht bis zehn Uhr vormittags gilt am Donnerstag die Warnstufe Gelb wegen Nebels in der Inselmitte und im Osten Mallorcas. Die Sichtweite soll 200 Meter betragen. Die Notrufzentrale 112 hat Tipps für Autofahrer herausgegeben, wie sie sich bei dem Wetter verhalten sollen. Die meisten sind selbsterklärend.

Regeln für die Autofahrt bei Nebel

So soll die Geschwindigkeit reduziert und der Mindestabstand zum Vordermann eingehalten werden. Bei Sichtproblemen können die Linien, die die Fahrbahn abgrenzen, als Hilfe genutzt werden.

"Machen Sie die Nebelscheinwerfer an - sowohl vorne als auch hinten", twittert 112. "Erstere sind gesetzlich vorgeschrieben." Auf Fernlichter soll verzichtet werden, da die im Nebel eine Art Lichtwand erschaffen, die die Sicht erschwert. Von Überholmanövern ist dringend abzuraten.

Die Nacht wird deutlich wärmer. Die Tiefstwerte steigen von zuletzt 1 Grad auf nun 6 bis 11 Grad. Die Nebelschwaden verziehen sich am Vormittag. Es wird erneut frühlingshaft: Sonne und Temperaturen über der 20-Grad-Marke.

Ein paar mehr Wolken am Wochenende

Ab Freitag kommen ein paar Wolken am Himmel hinzu. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt vorerst aber bei 0 Prozent. Das könnte sich erst mit dem Start in die neue Woche ändern. Die Temperaturen sinken am Wochenende leicht und haben Probleme, die 20-Grad-Marke zu knacken. Nach derzeitiger Prognose soll es in der nächsten Woche wieder einen Temperaturschub in Richtung höhere Temperaturen geben.