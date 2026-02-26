Frontalzusammenstoß im Südwesten von Mallorca: Frau stirbt bei Unfall nahe Peguera

Tödlicher Frontalzusammenstoß im Südwesten von Mallorca: Am späten Mittwochnachmittag (25.2.) ist es nahe Peguera zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Eine 75-jährige Frau kam in den Trümmern eines Autos ums Leben, drei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen. Die Ma-1, die wichtigste Verkehrsverbindung entlang der Küste im Südwesten, war eine Zeit lang gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Die tödliche Kollision ereignete sich auf der Schnellstraße kurz nach dem Ende der vierspurigen Ausbaustrecke am ersten Tunnel von Peguera. Aus zunächst ungeklärter Ursache war ein Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem anderen Fahrzeug frontal zusammengestoßen.

75-jährige Frau stirbt an der Unfallstelle

In dem Citroën C3, der in Richtung Palma unterwegs war, saß ein Mann, der schwere Verletzungen davontrug. In dem anderen Fahrzeug, einem Peugeot Partner, waren drei Menschen Richtung Andratx unterwegs.

Auf dem Rücksitz saß eine 75-jährige Frau, die durch den Aufprall lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Die eintreffenden Rettungskräfte versuchten längere Zeit, die Frau wiederzubeleben, konnten an der Unfallstelle aber nichts mehr für sie tun. Sie starb noch vor Ort. Die beiden anderen Personen im Peugeot wurden ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Palma gebracht.

Auffahrunfall mit Deutschen

Die Guardia Civil hat nun die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, um zu klären, welches Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Straße war zum Unfallzeitpunkt trocken.

Verwandte nachrichten

Wie die Online-Plattform "Crónica Balear" berichtet, kam es kurz nach dem Frontalzusammenstoß zu einem weiteren Unfall, als der deutsche Fahrer eines Mercedes Cabrio den Rückstau offenbar zu spät bemerkte und auf das Fahrzeug einer Frau auffuhr. Sowohl die Frau als auch die beiden jungen Männer im Mercedes klagten nach dem Unfall über Schmerzen und wurden behandelt.