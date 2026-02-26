Reinigungskraft erleichtert deutsches Ehepaar auf Mallorca um 78.000 Euro

Die Guardia Civil auf Mallorca hat eine Reinigungskraft festgenommen, die bei einem deutschen Ehepaar 78.000 Euro in Form von Juwelen und Bargeld gestohlen hatte. Der Untersuchungsrichter ließ die Frau unter Auflagen frei. Sie darf Spanien nicht verlassen und muss sich regelmäßig beim Gericht melden.

Das Ehepaar bemerkte schon länger, dass Schmuckstücke in ihrem Haus in Eugenia verschwinden. Die 38-jährige Reinigungskraft war die einzige Person, die es gewesen sein konnte. Andere Personen gingen im Haus nicht ein und aus. Daher engagierten die Deutschen einen Privatdetektiv, um die Frau bei frischer Tat zu erwischen.

Direkt vor der Kamera Geld und Schmuck gestohlen

Der Detektiv installierte mehrere versteckte Kameras, die Deutschen deponierten Schmuck und Geld in Taschen direkt vor der Linse. Es dauerte nicht lange, ehe die Reinigungskraft dabei gefilmt wurde, wie sie die Wertsachen an sich nahm. Sie durchwühlte regelrecht Schubladen und Schränke auf der Suche nach Juwelen und Bargeld.

Das Ehepaar erstattete Anzeige bei der Guardia Civil in Pont d'Inca, die sogleich die Frau festnahm und ihre Wohnung in Palma durchsuchte. Dabei fanden die Beamten mehrere Rechnungen, die den Verkauf von Schmuckstücken belegten. Die An- und Verkauf-Läden müssen Liste führen, um den Handel mit Diebesgut zu verhindern. Die Guardia Civil konnte einige Juwelen der Deutschen zurückerlangen, von anderen fehlt jegliche Spur.

Diese Auflagen muss die Frau nun erfüllen

Weder der Staatsanwalt noch der Anwalt des Ehepaares forderte, dass die 38-Jährige ins Gefängnis gebracht werden muss. Der Untersuchungsrichter ließ sie daher laufen, ordnete aber mehrere Auflagen an. Die Frau muss sich zu Beginn jeden Monats bei Gericht melden. Der Richter nahm ihr zudem den Pass ab und verbat ihr, Spanien zu verlassen.

