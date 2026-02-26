Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Teure FincasMesserangriffVerpatzter Mallorca-UrlaubTramuntana
instagramlinkedin

Reinigungskraft erleichtert deutsches Ehepaar auf Mallorca um 78.000 Euro

Die Guardia Civil nahm die Frau fest, das Untersuchungsgericht ließ sie aber direkt wieder laufen

Eine versteckte Kamera filmte die Diebin auf frischer Tat.

Eine versteckte Kamera filmte die Diebin auf frischer Tat. / DM

Lorenzo Marina

Die Guardia Civil auf Mallorca hat eine Reinigungskraft festgenommen, die bei einem deutschen Ehepaar 78.000 Euro in Form von Juwelen und Bargeld gestohlen hatte. Der Untersuchungsrichter ließ die Frau unter Auflagen frei. Sie darf Spanien nicht verlassen und muss sich regelmäßig beim Gericht melden.

Das Ehepaar bemerkte schon länger, dass Schmuckstücke in ihrem Haus in Eugenia verschwinden. Die 38-jährige Reinigungskraft war die einzige Person, die es gewesen sein konnte. Andere Personen gingen im Haus nicht ein und aus. Daher engagierten die Deutschen einen Privatdetektiv, um die Frau bei frischer Tat zu erwischen.

Direkt vor der Kamera Geld und Schmuck gestohlen

Der Detektiv installierte mehrere versteckte Kameras, die Deutschen deponierten Schmuck und Geld in Taschen direkt vor der Linse. Es dauerte nicht lange, ehe die Reinigungskraft dabei gefilmt wurde, wie sie die Wertsachen an sich nahm. Sie durchwühlte regelrecht Schubladen und Schränke auf der Suche nach Juwelen und Bargeld.

Das Ehepaar erstattete Anzeige bei der Guardia Civil in Pont d'Inca, die sogleich die Frau festnahm und ihre Wohnung in Palma durchsuchte. Dabei fanden die Beamten mehrere Rechnungen, die den Verkauf von Schmuckstücken belegten. Die An- und Verkauf-Läden müssen Liste führen, um den Handel mit Diebesgut zu verhindern. Die Guardia Civil konnte einige Juwelen der Deutschen zurückerlangen, von anderen fehlt jegliche Spur.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Diese Auflagen muss die Frau nun erfüllen

Weder der Staatsanwalt noch der Anwalt des Ehepaares forderte, dass die 38-Jährige ins Gefängnis gebracht werden muss. Der Untersuchungsrichter ließ sie daher laufen, ordnete aber mehrere Auflagen an. Die Frau muss sich zu Beginn jeden Monats bei Gericht melden. Der Richter nahm ihr zudem den Pass ab und verbat ihr, Spanien zu verlassen.

Abonnieren, um zu lesen

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Rechtsstreit um Robert-Lewandowski-Villa auf Mallorca: Deutsche Projektentwicklerin zu Bewährungsstrafe verurteilt
  2. Diese drei Wanderwege am Meer auf Mallorca gehören zu den besten in Spanien
  3. Freie Fahrt mit Staugarantie: Der Inselrat von Mallorca begräbt sein eigenes Autolimit
  4. Essen und Trinken im Flieger: Darf ich auch eine Bratwurst mit auf meinen Mallorca-Flug nehmen?
  5. Genehmigte Verbrennung, plötzliche Unpässlichkeit: Tragödie auf einem Landgut in der Tramuntana
  6. Einen Monat vor Saisonbeginn: Massenentlassungen beim Mietwagenanbieter Ok Mobility auf Mallorca angekündigt
  7. Die Qualität stimmt nicht mit den Preisen überein': Expertinnen sehen Zunahme von Baupfusch auf Mallorca
  8. Zerstört das Gesamtbild': So kaputt ist die Treppe vor Palmas Kathedrale

Bayern-Legende plötzlich Trainerkandidat auf Mallorca

Bayern-Legende plötzlich Trainerkandidat auf Mallorca

Mallorca-Gemeinde schlägt Alarm: Esporles will wegen Mietpreis-Irrsinn Einstufung als "Gebiet mit angespannter Wohnsituation"

Mallorca-Gemeinde schlägt Alarm: Esporles will wegen Mietpreis-Irrsinn Einstufung als "Gebiet mit angespannter Wohnsituation"

Die Queen und Fidel Castro gratulierten: Welche Erkenntnisse die nun veröffentlichten Akten zum Putschversuch in Spanien wirklich bringen

Die Queen und Fidel Castro gratulierten: Welche Erkenntnisse die nun veröffentlichten Akten zum Putschversuch in Spanien wirklich bringen

"Wir haben hier keine Schafstoilette": Warum es nicht immer so leicht ist, auf Mallorca einen Immobilienkäufer zu finden

"Wir haben hier keine Schafstoilette": Warum es nicht immer so leicht ist, auf Mallorca einen Immobilienkäufer zu finden

Frontalzusammenstoß im Südwesten von Mallorca: Frau stirbt bei Unfall nahe Peguera

Frontalzusammenstoß im Südwesten von Mallorca: Frau stirbt bei Unfall nahe Peguera

Reinigungskraft erleichtert deutsches Ehepaar auf Mallorca um 78.000 Euro

Reinigungskraft erleichtert deutsches Ehepaar auf Mallorca um 78.000 Euro

Flamenco satt auf Mallorca: Das alles bietet das Paco-de-Lucía-Festival 2026

Flamenco satt auf Mallorca: Das alles bietet das Paco-de-Lucía-Festival 2026

Ende Februar in Santa Ponça: Sonne, Strand und noch etwas Ruhe

Ende Februar in Santa Ponça: Sonne, Strand und noch etwas Ruhe
Tracking Pixel Contents