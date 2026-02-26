Schrecklicher Fund auf Mallorca: Zwei Leichen in einem Haus in Portocolom entdeckt

Hier finden Sie Hilfe bei Suizidgedanken

Seit über 30 Jahren gibt es auf den Balearen das Telefon der Hoffnung, das „Teléfono de la esperanza". Auf dem spanischen Festland wurde es vor 46 Jahren eingeführt. Mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter, die zuvor psychologisch geschult werden, sitzen in einem Büro nahe des Parc de ses Estacions in Palma de Mallorca, hören zu oder spenden Trost.

Wer Hilfe oder jemanden zum Zuhören braucht, kann sich jederzeit unter der Nummer 971-46 11 12 an das „Teléfono de la esperanza" wenden. Mittlerweile gibt es das Angebot der spanischen Telefonseelsorge auch als App (Conéctate Social) inklusive Chat-Funktion oder unter https://conectate.social/ .