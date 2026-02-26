Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Schrecklicher Fund auf Mallorca: Zwei Leichen in einem Haus in Portocolom entdeckt

Es handelt sich bei den Toten um eine 80-jährige Dame und ihren 54-jährigen Sohn

In diesem Haus in Portocolom wurden die Leichen entdeckt.

In diesem Haus in Portocolom wurden die Leichen entdeckt. / Guillem Bosch

Lorenzo Marina

Im Küstenörtchen Portocolom in Felanitx sind am Donnerstagnachmittag (26.2.) zwei Leichen gefunden worden. Es handelt sich um die sterblichen Überreste einer 80-jährigen Frau und ihres 54-jährigen Sohnes. Ein Angehöriger der beiden hatte gegen 14 Uhr den grausigen Fund in einem Haus der Familie gemacht und die Rettungskräfte informiert.

Erste Untersuchungen wiesen keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt auf. Zwar ermittelt die Guardia Civil in alle Richtungen. Es deutet jedoch viel darauf hin, dass es sich um einen Doppelsuizid handelt. Ein Gerichtsmediziner wurde zum Ort gerufen, um zu klären, wie es zum Tod der beiden kam.

Hier finden Sie Hilfe bei Suizidgedanken

Seit über 30 Jahren gibt es auf den Balearen das Telefon der Hoffnung, das „Teléfono de la esperanza". Auf dem spanischen Festland wurde es vor 46 Jahren eingeführt. Mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter, die zuvor psychologisch geschult werden, sitzen in einem Büro nahe des Parc de ses Estacions in Palma de Mallorca, hören zu oder spenden Trost.

Wer Hilfe oder jemanden zum Zuhören braucht, kann sich jederzeit unter der Nummer 971-46 11 12 an das „Teléfono de la esperanza" wenden. Mittlerweile gibt es das Angebot der spanischen Telefonseelsorge auch als App (Conéctate Social) inklusive Chat-Funktion oder unter https://conectate.social/.

Wer kein Spanisch spricht, kann die Telefonseelsorge in Deutschland kontaktieren. Die ist von Mallorca aus unter der internationalen Nummer 0049 116 123 erreichbar. Unter www.telefonseelsorge.degibt es zudem eine Online-Beratung.

