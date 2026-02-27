Nebel und Sonne: So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Mallorca ist am Freitagmorgen (27.2.) erneut unter einer dicken Nebeldecke aufgewacht. Der spanische Wetterdienst Aemet hatte kurzfristig die Warnstufe Gelb ausgegeben, die um 9 Uhr allerdings schon wieder ausläuft.

Tagsüber setzt sich wie in den vergangenen Tagen das sonnige Wetter fort. Ein paar Wolken werden am Himmel über der Insel zu entdecken sein. Die Höchsttemperaturen erreichen in der Inselmitte 21 Grad. An den Küsten liegen die Spitzenwerte knapp unter der 20-Grad-Marke.

Es weht kaum Wind, falls überhaupt, dann gen Abend an den Küsten. Die Sonne verabschiedet sich um 18.38 Uhr. Die Nacht wird bei Tiefstwerten von 7 bis 11 Grad mild. Wie üblich wird es in der Inselmitte und auf den Bergen kühler als im Flachland an den Küsten. Dort sorgt das Mittelmeer für höhere Temperaturen.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Um 7.24 Uhr startet die Sonne ins Wochenende. Es wird nicht mehr ganz so schön. Erneut gibt es Nebel am Morgen. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Regen ist aber ausgeschlossen. Die Temperaturen sinken auf Höchstwerte von 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost-Nordost.

Ähnliches Bild am Sonntag, wobei dann ein paar Regentropfen nicht ausgeschlossen werden können. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings sehr gering.

Regen bahnt sich gen Ende der nächsten Woche an

In der neuen Woche steigen die Temperaturen zwar fast jeden Tag über die 20-Grad-Marke, die grauen Wolken am Himmel halten sich aber hartnäckig. Es bleibt meist trocken. Nach derzeitiger Prognose gibt es erst am Donnerstag wieder stärkere Schauer.

Dieser Tage ist mitunter in Deutschland die Temperatur höher als mancherorts auf Mallorca. Das ist im Frühjahr jedoch gar nicht so selten. Mit dem nahenden Frühlingsbeginn kommt die Insel dann aber auf die Überholspur.