Zwei der drei vermissten Migranten-Boote vor den Balearen gefunden

Im Meer südlich von Mallorca werden seit Donnerstagabend (26.2.) 81 Personen vermisst, die verteilt auf drei Booten von Algerien aus auf die Balearen gelangen wollten. Die ständige Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen kündigte am Freitag an, dass zwei der drei Migrantenboote von der algerischen Marine gefunden worden sind. Das Dritte werde mithilfe von einem Frontex-Flugzeug und einem der Guardia Civil noch gesucht. Einen ungefähren Standort, wo sich die Boote befinden könnten, haben die Beamten nicht genannt.

Die NGO Caminando Fronteras, die von dem Verschwinden alarmierte, konnte der MZ gegenüber nicht bestätigen, dass es sich bei den gefundenen Migrantenbooten um die seit Sonntag und Dienstag verschollenen pateras handelt.

Wie die Verantwortliche von Caminando Fronteras, Helena Maleno, gegenüber der MZ angab, griff die algerische Marine am Donnerstagmittag (26.2.) zwei Boote auf. Dabei handelte es sich allerdings nicht um die Boote, die die NGO als vermisst gemeldet hatte.

Viele Frauen und zwei Babys an Bord

Maleno erläuterte gegenüber der Nachrichtenagentur Europa Press, dass am vergangenen Sonntag zwei Boote von der algerischen Küste in See gestochen waren. Auf einem der beiden sollen sich 29 Menschen subsaharischer Herkunft befunden haben, auf dem zweiten weitere 30 subsaharische Migranten – darunter drei Frauen und zwei Babys.

Das dritte Boot, das als vermisst gemeldet wurde, sei am Dienstag mit 22 Personen an Bord ausgelaufen. Unter ihnen seien sieben Frauen gewesen. Nach Angaben der NGO handelt es sich bei den Passagieren bis auf eine Ausnahme - einer Person aus dem Sudan - um somalische Staatsangehörige.

Caminando Fronteras steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit den Familien der Vermissten. Die Angehörigen hätten sich an die NGO gewandt, weil sie seit dem Auslaufen der Boote keine Informationen über den Verbleib der Migranten hätten und inzwischen mehrere Tage vergangen seien.