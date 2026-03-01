Wetter auf Mallorca: Wann sich die Sonne durchsetzt - und wann der Regen zurückkehrt

Nach viel Regen zum Jahresbeginn und dann viel Sonnenschein in den vergangenen Wochen hat sich das Wetter auf Mallorca am Wochenende auf einem Mittelweg eingependelt: Kein Regen, dafür aber viele Wolken und nur wenig Sonne. Auch in der kommenden Woche geht das voraussichtlich erstmal so weiter.

Wer für Montag (2.3.) zum nachgeholten Balearen-Feiertag einen Ausflug plant, kann beruhigt sein. Die Regenwahrscheinlichkeit ist inselweit den ganzen Tag über verschwindend gering. Doch ein Ende der Wolkendecke vom Wochenende ist nicht in Sicht. Bis auf wenige Ausnahmen bleibt der Himmel von morgens bis abends bedeckt. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 Grad in Palma. Es weht kein übermäßig starker Wind.

Am Dienstag (3.3.) klart es laut Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet auf; am Vormittag zunächst im Westen und Süden der Insel, ab mittags dann auch im Nordosten. Die Temperaturen klettern auf bis zu 20 Grad in Santanyí, nachts düfte es auf bis zu 7 Grad in Sóller herunterkühlen.

Regen kommt zurück

Am Mittwoch (4.3.) klettert das Thermometer sogar in einigen Inselgemeinden auf 21 Grad. Am Vormittag wird ein Sonne-Wolken-Mix erwartet, ab mittags dürfte sich die Sonne jedoch durchsetzen. Es bleibt den ganzen Tag über trocken und relativ windstill.

Verwandte nachrichten

Sonnenliebhaber sollten die Sonnenstunden ausnutzen, denn am Donnerstag (5.3.) wird es der Wettervorhersage zufolge erstmal wieder ungemütlich. Den ganzen Tag über können auf der Insel Schauer und Gewitter niedergehen, die Sonne kommt immer nur mal hier, mal da zum Vorschein. Am Freitag geht es ebenfalls wechselhaft weiter.