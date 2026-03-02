Frau auf Superyacht eines Deutschen auf Mallorca tot aufgefunden

Die Guardia Civil untersucht den Tod einer etwa 45-jährigen Frau an Bord einer Superyacht, die im Hafen von Palma liegt. Ihre Arbeitskollegen fanden die Mitarbeiterin der Yacht am Sonntagabend (1.3.) in einer der Kajüten. Ein Gerichtsmediziner stellte zunächst keine Anzeichen von Gewalt am Körper fest. Nun warten die Ermittler auf die Ergebnisse der Autopsie, die erst am Dienstag (3.3.) erfolgen soll.

Wie Ermittlungsquellen gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichteten, ereignete sich der Vorfall auf der Superyacht „Lind“, einem 52 Meter langen Schiff, das im Moll Vell im Hafen von Palma festgemacht hat. Als Eigentümer der Yacht wird Peter Alexander Wacker genannt, ein deutscher Unternehmer mit Verbindung zu Wacker Chemie, einem der größten Chemiekonzerne Europas.

Was weiß man über den Tod der Yacht-Mitarbeiterin?

Nach ersten Erkenntnissen hatte Kollegen die Frau gesucht, nachdem sie über Stunden nichts von ihr gehört hatten. Sie fanden sie regungslos in ihrer Kajüte und alarmierten daraufhin den Rettungsdienst. Als die Rettungskräfte anrückten, konnten sie nur noch ihren Tod feststellen. Das diensthabende Gericht in Palma erhielt daraufhin eine Meldung.

Ein Gerichtsmediziner sowie Beamte der Guardia Civil begaben sich anschließend auf die Yacht und nahmen Ermittlungen auf, um die Umstände zu klären. Der Mediziner untersuchte den Leichnam der Frau, konnte die Todesursache aber zunächst nicht eindeutig bestimmen. Danach brachte man den Leichnam in das Institut für Rechtsmedizin in Palma, wo eine Autopsie voraussichtlich am Dienstag (3.3.) durchgeführt werden soll. Diese soll Aufschluss darüber geben soll, woran die Frau starb.

Parallel dazu führten die Ermittler eine Spurensicherung in der Kabine durch und befragten mögliche Zeugen. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen liegen nach aktuellem Stand nicht vor.

52 Meter und 300.000 Euro pro Woche

Die „Lind“ wurde 2010 gebaut, ist 52 Meter lang und bietet Platz für 11 Gäste in fünf Suiten, betreut von einer 13-köpfigen Crew. Nach Angaben einschlägiger Branchen-Webseiten kann die Yacht für rund 300.000 Euro pro Woche gechartert werden.

Die Innenausstattung der Superyacht "Lind". / Superyachts.com

