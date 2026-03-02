In diesem Ort im Südwesten von Mallorca soll ein Lidl eröffnen
Derzeit befindet sich das Bauprojekt noch in der Anfangsphase, doch die Eröffnung des Discounters wird von Urlaubern und Anwohnern gleichermaßen erwartet
Eine gute Nachricht für die Bewohner der Gemeinde Calvià: In Santa Ponça wird derzeit ein neuer Lidl gebaut. Die zukünftige Filiale des deutschen Discounters soll sich laut Anwohnerin Jayne Perry in der Avinguda Miguel Unamuno befinden, direkt neben dem Hotel Jutlandia Family Resort.
Wann der Eröffnungstermin feststeht, ist noch unklar. Derzeit befindet sich das Bauprojekt noch in einer frühen Phase. Doch die Vorfreude auf den Laden ist bereits groß: Wie in den Facebook-Gruppen aus dem Ort klar wird, sehnen sich viele Anwohner schon lange nach einem Discounter-Supermarkt – so wie auch einige Urlauber. In einer der Gruppen fragte sogar eine Urlauberin nach dem Eröffnungstermin, um ihren Urlaub entsprechend zu planen.
Lidl in Magaluf
Nicht weit entfernt eröffnete in Magaluf vor etwa einem Jahr eine Filiale des deutschen Discountermarktes. Das rund 1.500 Quadratmeter große Geschäft befindet sich im Carrer Blanc. Es handelt sich um die 31. Lidl-Filiale auf den Balearen. Das Unternehmen erklärte in einer Pressemitteilung, 40 neue Arbeitsplätze geschaffen zu haben.
