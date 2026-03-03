Rekord eingestellt: Nächstes Sturmtief zieht nach Mallorca und vertreibt Frühlingswetter
Ab Donnerstag wird es regnerisch auf der Insel. Die Tropfen spülen den Saharastaub herab
Man lernt immer wieder hinzu: Die internationalen Wetterdienste verzichten bei der Benennung von Stürmen auf die Anfangsbuchstaben Q,X,Y und Z. Auf das Sturmtief "Pedro" folgt also nicht wie von der Mallorca Zeitung vermutet "Quinn", sondern "Regina". Es sorgt für einen Wetterumschwung und stellt sogleich einen Wetterrekord ein.
Denn "Regina" ist bereits das 17. Sturmtief in dieser Sturmsaison - was praktisch Herbst und Winter bedeutet. Das gab es bereits in den Jahren 2023/2024, wobei dort der R-Sturm erst am 14. April kam.
Erst Saharastaub, dann Regen
Am Dienstag ist es überwiegend bewölkt. Wobei die Sonne kaum eine Chance hat. Denn selbst wenn sie sich durch die Wolken durchkämpft, wird sie vom Saharastaub gebremst, der derzeit in der Luft umherschwirrt. Warme Luftmassen aus dem Süden sind verantwortlich für die zuletzt frühlingshaften Temperaturen.
Im Süden um Palma wird die 20-Grad-Marke geknackt. Im Nordosten um Cala Ratjada bleibt es bei 17 Grad etwas kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig. Im Norden und Westen kann es ein paar Regentropfen geben. Die bringen dann die Staubkörner mit sich. Wer kann, sollte Terrassenmöbel abdecken und das Auto in der Garage parken.
Gleiches Bild am Mittwoch: Wolken, Saharastaub, wenig Sonne. Die Temperaturen bleiben konstant. Regen ist diesmal ausgeschlossen.
Ab Donnerstag verschlechtert sich das Wetter auf Mallorca
Die Schauer kommen erst am Donnerstagmorgen. Vormittags gibt es den ersten stärkeren Guss, am Nachmittag regnet es ein zweites Mal etwas leichter. Zumindest laut derzeitiger Prognose. Erneut wird der Saharastaub herabgespült. Eine Warnstufe hat der spanische Wetterdienst Aemet derzeit noch nicht ausgegeben.
Gen Wochenende bleibt das Wetter auf Mallorca instabil. Es wird täglich wohl regnen, wobei die Intensität noch unklar ist. Allzu stürmisch wird es aber nicht.
