Urlaub in Colònia de Sant Jordi: "Eine so lange Saison wie in diesem Jahr ist außergewöhnlich", sagt die Direktorin des Universal Hotel Romántica
Felicitas Rodríguez leitet das Vier-Sterne-Haus in dem Küstenort
Sie haben gerade wieder geöffnet. Mit welchen Gefühlen sind Sie in die Saison gestartet?
Vor allem mit Vorfreude. An unserem ersten Wochenende strahlte die Sonne, und alles verlief einwandfrei: Schon am zweiten Tag lagen wir bei einer Auslastung von 92 Prozent. Momentan hat neben dem Universal Hotel nur ein weiteres Hotel in Colònia de Sant Jordi geöffnet. Eine so lange Saison wie in diesem Jahr ist für uns schon außergewöhnlich.
Wie lange geht sie denn?
Neun Monate. Wir haben am 20. Februar eröffnet und schließen am 1. November. Zum Abschluss gibt es dann noch eine große Halloween-Party für die Gäste.
Was ist neu diese Saison?
Wir haben Solarpaneele installiert und nachhaltigere Entwässerungssysteme eingeführt. Außerdem nutzen wir Anlagen, die Grauwasser sammeln, das anschließend für die Toilettenspülung verwendet werden kann. Damit lassen sich bis zu 20 Prozent Wasser sparen. Wir heizen zudem nicht mehr mit Benzin, sondern mit einem elektrischen Booster. Auch unsere Menüs haben wir in dieser Saison angepasst, um noch mehr lokale Produkte anzubieten. Wir merken von Jahr zu Jahr stärker, dass unsere Gäste Qualität zunehmend höher bewerten als Quantität. Viele kehren immer wieder zu uns zurück – deshalb haben wir in dieser Saison außerdem ein Treueprogramm eingeführt.
