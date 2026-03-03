Zwei Leichen binnen 48 Stunden an den Küsten von Mallorcas Nachbarinsel Formentera angespült

Am Montagmorgen (2.3.) ist an einem Strand von Mallorcas Nachbarinsel Formentera eine weitere Leiche entdeckt worden. Es handelt sich um einen jungen dunkelhäutigen Mann, der eine Schwimmweste trug und nur teilweise bekleidet war. Nach ersten Einschätzungen spricht vieles dafür, dass es sich um einen Migranten handelt, der die riskante Überfahrt von Algerien auf die Balearen nicht überlebt hat.

Gegen 10 Uhr sichtete ein Ehepaar den Körper bei einem Spaziergang in der Gegend von es Trucadors im Norden der Insel. Die beiden verständigten die Guardia Civil, die den Fundort absicherte, Beweise für die Ermittlungen sammelte und die Ankunft des zuständigen Richters abwartete.

Zwei Leichen in zwei Tagen

Es ist bereits der zweite ähnliche Vorfall innerhalb von zwei Tagen auf Formentera. Am Sonntag war zwischen Cala en Baster und es Carnatge an der Ostküste der Insel ebenfalls eine Leiche entdeckt worden. Die Identität ist bislang ungeklärt. Auch hier deutet aber alles darauf hin, dass es sich um einen Migranten handelt, der bei dem Versuch ums Leben kam, die Küsten der Balearen zu erreichen.

Dass Leichen von Migranten an die Küsten von der kleinsten Balearen-Insel gespült werden, ist kein Einzelfall. Auf dem einzigen Friedhof auf Formentera sind derzeit 17 nicht identifizierte Todesopfer bestattet, die bei der Überfahrt aus Nordafrika ums Leben kamen und deren Körper vom Meer an Land getragen wurden. Wenn Leichen an den Strand schwemmen, ist das ein Zeichen dafür, dass die Boote nicht unweit der Küste untergegangen sind.

Über 400 Ankünfte in einer Woche

In den vergangenen Tagen waren – begünstigt durch das stabile Wetter nach mehreren Wochen mit aufeinanderfolgenden Sturmtiefs – zahlreiche Migranten in kleinen Booten auf den Balearen angekommen oder in den Gewässern rund um die Inseln aufgegriffen worden.

Allein in der vergangenen Woche erreichten rund 410 Migranten an Bord von 23 Booten die Gewässer und Küsten der Balearen.