Gleich zwei Brände im selben Haus: Großbrand in Palmas Innenstadt führt kurzzeitig zu Verkehrschaos

Gleich zwei Brände im selben Gebäude haben am Dienstagnachmittag (3.3.) für ein Verkehrschaos in Palmas Innenstadt gesorgt. Der Vorfall ereignete sich im siebten Stock eines Hauses direkt gegenüber des Corte Inglés in den Avenidas. Was am frühen Nachmittag als kleiner Brand begann, entwickelte sich kurz darauf zu einem Großbrand, der den Einsatz eines umfangreichen Notfallteams mitten im Stadtzentrum zur Folge hatte.

Kleiderstapel fing plötzlich Feuer

Laut Crónica Balear ging der erste Notruf gegen 15.00 Uhr am Nachmittag ein, nachdem ein Kleiderstapel im Inneren eines Schranks Feuer gefangen hatte. Bei diesem Vorfall erlitt eine Frau erhebliche Verbrennungen im Gesicht und an den Händen. Trotz der Schwere der Verletzungen konnte sie das Feuer löschen. Vorsichtshalber brachten die Feuerwehrbeamten die betroffenen Kleidungsstücke auf eine Terrasse des Gebäudes.

Zweites Feuer nur kurz danach

Zwei Stunden später, um 17.20 Uhr, entzündeten sich die Kleidungsstücke jedoch erneut und verursachten einen zweiten Brand, der viel heftiger war als der erste und erneut alle Alarmglocken läuten ließ. Die Flammen waren jetzt auch von der Straße aus zu sehen, was viele Schaulustige in der gut belebten Straße anzog. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Polizei, Rettungswagen und Feuerwehrleuten an. "Es ging alles so schnell, wir wurden evakuiert und stehen jetzt hier. Ich habe keine Ahnung wie es weitergeht", erzählt eine Anwohnerin aus einem unteren Stockwerk der MZ. Für rund zwei Stunden wurde eine Straßenseite den Avenidas komplett gesperrt, was Umleitungen, Busverspätungen und ein Verkehrschaos in Palmas Innenstadt zur Folge hatte.

Die Straße gegenüber des Corte Inglés war für zwei Stunden gesperrt. / B.RAMON

Wohnung nun unbewohnbar

Verletzt wurde laut MZ-Schwesterzeitung Diario de Mallorca niemand. Fünf Personen wurden jedoch medizinisch betreut, von denen nur eine leichte Symptome einer Rauchvergiftung aufwies. Gegen 18 Uhr war das Feuer gelöscht und die meisten evakuierten Anwohner konnten in ihr Zuhause zurückkehren. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist in Folge der Schwere des Brandes jedoch unbewohnbar. Die Nationalpolizei ist nun dabei, die genauen Umstände des Feuers zu klären.