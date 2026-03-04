Hetze gegen Migranten: Rechtspopulistische Portale verwechseln Mallorca mit Deutschland

Gehört Mallorca nun schon zu Deutschland? Aus Sicht zweier hetzerischer Plattformen, die als Fake-News-Schleudern seit Jahren bekannt sind, offenbar schon. Die Köpfe dahinter kramten nun ein zwei Jahre altes Video aus Palma aus und behaupteten, darin würde der Kampf syrischer Migranten gegen deutsche Bürger zu sehen sein.

"Dieses Video gebürtiger Deutscher, die dem Spott ausgesetzt sind und von syrischen Migranten mit Gegenständen beworfen werden, geht gerade viral", schreibt der selbsternannte Verschwörungsrealist auf "Concerned Citizen". "Sie sind völlig schutzlos und akzeptieren ihr Schicksal."

Nutzer kommentiert mit Hitler-Foto

Auch der italienische Account "Radio Genoa" griff das Thema auf. "Die syrischen Migranten machen den Deutschen klar, dass sie nun das Sagen in Deutschland haben. Das ist untragbar", heißt es auf X, ehemals Twitter. Ein Nutzer kommentierte ein Hitler-Foto darunter mit dem Spruch: Ich habe versucht, euch zu retten.

Was wirklich passierte

Das Video stammt aus dem Jahr 2024 und wurde in Palmas Brennpunktviertel Son Gotleu aufgenommen. Zu dieser Zeit kam es dort mehrfach zu Unruhen. Gitanos, wie die spanischen Roma genannt werden, machten algerische Einwanderer für Straftaten verantwortlich und verübten Selbstjustiz.

Es kam zu einem großen Polizeieinsatz, was die wütende Menge verärgerte. Personen warfen Steine auf Beamte, die sich selbst mit Schlagstöcken und Schreckschussgewehren wehrten. Ein 25-Jähriger wurde damals wegen Angriffs auf die Polizei festgenommen.

An mehreren Tagen kam es in der Folge zu regelrechten Hetzjagden auf offener Straße, die sich später auch nach Arenal ausweiteten. Die Unruhen werden durch rechtsextreme Social-Media-Kanäle sowie durch die aufrührerische Berichterstattung von manchen mallorquinischen Medien angeheizt.

