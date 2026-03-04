Sturmtief "Regina" im Anflug: Wetterdienst gibt Warnstufe Gelb für Mallorca aus

Der Mittwoch (4.3.) ist auf Mallorca extrem trüb gestartet. Ein Mix aus Wolken und in erster Linie Saharastaub sorgen für einen tristen Tag. Die Staubpartikel werden in den kommenden Tagen aus der Luft gewaschen. Ein Wetterumschwung kündigt sich an. Der spanische Wetterdienst Aemet warnt nun mit der Warnstufe Gelb vor dem Sturmtief "Regina" auf Mallorca.

Aemet veröffentlichte eine Satellitenaufnahme, auf der die Staubwolke gut zu sehen ist:

Nasser Donnerstag

Den restlichen Mittwoch bleibt es bedeckt. Regnen wird es wahrscheinlich noch nicht. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad im Süden Mallorcas, 17 Grad im Norden der Insel. Der Wind weht flott aus nordöstlicher Richtung.

Sonnenuntergang ist um 18.44 Uhr. Die Temperaturen in der Nacht bleiben zweistellig, die ersten Regenschauer setzen ein. Ein großer Guss ist am Donnerstagvormittag zu erwarten. Die Warnstufe Gelb gilt inselweit ab 8 Uhr. Bis zu 20 Liter Niederschlag pro Stunden und Quadratmeter können fallen. Die Tropfen führen die Staubkörner mit. Entsprechend schmutzig werden Autos und Terrassen. Gewitter sind möglich. Die Temperaturen sinken auf Höchstwerte von 15 bis 17 Grad.

Es bleibt regnerisch auf Mallorca

In den Tagen danach sieht die Wetterprognose für Mallorca kaum besser aus. Auch am Freitag wird es regnen. Eine Warnstufe gibt es Stand Mittwochmittag noch nicht. Die Temperaturen bleiben konstant. Der zügige Wind flaut im Tagesverlauf langsam ab.

Am Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Regenwahrscheinlichkeit ist sehr hoch und beträgt für Palma am Samstag 85 Prozent und am Sonntag 90 Prozent. Am Montag wird es etwas freundlicher, auch die Temperaturen nähern sich wieder der 20-Grad-Marke. Am Dienstag wird es aber schlagartig kälter und die nächsten dicken Regenwolken sind auf der Wetterkarte eingezeichnet.