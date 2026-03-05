"Ich fühle mich alleine, im Stich gelassen und einfach vergessen" - Junge Mallorca-Deutsche sitzt in Dubai fest

Ihr Geburtstagsgeschenk hatte sich Julia Post aus Calvià eigentlich anders vorgestellt. Ihre beste Freundin schenkte der 24-jährigen Mallorca-Deutschen eine Reise nach Dubai. Ihr Rückflug wurde nun aber - genau wie der von vielen anderen Insulanern - wegen des Nahost-Konflikts storniert. Zwischen Bombenalarm und allgemeiner Ungewissheit weiß die junge Frau nicht, wie sie zurück auf die Insel kommen soll. "Die Lage ist ziemlich belastend", sagt sie der MZ.

Eigentlich sollte Post bereits am Sonntag (1.3.) mit Eurowings die Heimreise antreten. "Der Flug wurde storniert. Die Airline schrieb per Mail, dass sie mir ein Hotel stellen würde", sagt die Deutsche. Dem war aber nicht so und es sollte die bislang letzte Nachricht sein, die sie von der Fluglinie erhielt.

Zum Glück direkt eine Wohnung gefunden

"Im Internet heißt es, Eurowings würde ab dem 15. oder 16. März wieder fliegen. Bis dahin muss ich aber meinen Job als Rezeptionistin auf Mallorca wieder antreten und kann nicht solange warten", sagt Post. Zumal die Lage weiter ungewiss ist. Per Telefon habe das Eurowings-Callcenter gesagt, dass es völlig überlastet ist und derzeit keine weiteren Anfragen beantworten kann.

"Ich habe mich mit anderen deutschen Urlaubern hier vernetzt, die alle zwei Tage das Hotel wechseln müssen", sagt die 24- Jährige. "Alle Zimmer sind voll. Die Urlauber werden beim Bombenalarm immer in die Tiefgarage geschickt." Sie selbst hatte Glück, dass ihre Freundin nach Dubai auswanderte und sofort eine Wohnung fand, in der sie nun auch unterkommt. "Regelmäßig bekommen wir Nachrichten auf das Handy: Erst auf Arabisch, dann auf Englisch. Auch wir haben eine Tiefgarage, die wir dann beim Bombenalarm schnellstmöglich aufsuchen."

Nächsten Flug gebucht - direkt wieder storniert

Für Donnerstagmorgen (5.3.) buchte sich Post einen Flug für gut 1.000 Euro bei Emirates, Zuerst nach Kopenhagen, dann nach Berlin und für weitere 464 Euro von dort nach Mallorca. Am Mittwochabend die schlechte Nachricht: Auch diese Reise wurde storniert. "Ich habe es im spanischen, deutschen Callcenter und bei der Nummer für Dubai versucht. Es geht bei Emirates keiner ans Telefon", sagt Post. "Dabei sind am Donnerstag doch Flüge nach Frankfurt geflogen. Im Internet heißt es, ab Samstag gehen die nächsten Flüge." Dann will die Airline aber erstmal den Stau an Passagieren abarbeiten. Wer weiß, wann die Mallorca-Deutsche an der Reihe wäre.

Flughafen ruft Wucherpreise auf

In ihrer Not suchte sie schon den Flughafen auf und fragte persönlich nach. Schließlich fliegt auch Reisekonzern Tui die Urlauber in Sondermaschinen aus. "Ein Mitarbeiter des Airports sagte mir, ich müsste 15.000 Euro bezahlen. Dann könne er schauen, was er machen kann", sagt Post. "Bei den Sonderflügen ist zudem unklar, ob es nach Berlin oder New York geht."

So gehen das Warten und die Angst weiter. Post schickte der MZ Videos, die blutende Menschen am Flughafen und Flugkörper im Himmel zeigt. "Diese Situation ist für mich psychisch extrem belastend. Ich fühle mich alleine, im Stich gelassen und einfach vergessen", so die 24-Jährige. Eine Antwort der Pressestelle von Eurowings auf MZ-Anfrage steht noch aus.