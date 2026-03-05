Kurioser Zwischenfall auf Mallorca: Bus rammt Taxi in Palma – offenbar in voller Absicht
Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch (4.3.) an der Plaça d'Espanya mitten in der Innenstadt
Kurioser Zwischenfall in Palma: Ein Fahrer eines Stadtbusses hat am Mittwochmittag (4.3.) mit seinem Fahrzeug offenbar absichtlich ein Taxi gerammt. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr an der zentral gelegenen Plaça d'Espanya. Wie ein Zeuge gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, versperrte das Taxi dem Bus den Weg. Der Fahrer befand sich außerhalb des Fahrzeugs.
Plötzlich fuhr der Bus los
Wie in einem Video zu sehen ist, das von der Rückkamera eines anderen Taxis aufgezeichnet wurde, fuhr der Bus plötzlich los, prallte gegen das Taxi und schob es ein Stück weiter. Der Taxifahrer wurde dabei leicht am Knöchel verletzt. Sein Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Die herbeigerufene Ortspolizei identifizierte die Beteiligten und leitete Ermittlungen gegen den Busfahrer wegen Sachbeschädigung und leichter Körperverletzung ein.
Einem Zeugen zufolge hat der Vorfall eine Vorgeschichte. Demnach sollen der Taxifahrer und der Busfahrer bereits einige Tage zuvor in Streit geraten sein.
