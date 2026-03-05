Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
SturmtiefTui-HotelsITB Berlin
instagramlinkedin

Kurioser Zwischenfall auf Mallorca: Bus rammt Taxi in Palma – offenbar in voller Absicht

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch (4.3.) an der Plaça d'Espanya mitten in der Innenstadt

Kurioser Zwischenfall auf Mallorca: Busfahrer rammt offenbar absichtlich Taxi in Palma

Kurioser Zwischenfall auf Mallorca: Busfahrer rammt offenbar absichtlich Taxi in Palma

Redaktion DM

Xavier Peris

Kurioser Zwischenfall in Palma: Ein Fahrer eines Stadtbusses hat am Mittwochmittag (4.3.) mit seinem Fahrzeug offenbar absichtlich ein Taxi gerammt. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr an der zentral gelegenen Plaça d'Espanya. Wie ein Zeuge gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, versperrte das Taxi dem Bus den Weg. Der Fahrer befand sich außerhalb des Fahrzeugs.

Plötzlich fuhr der Bus los

Wie in einem Video zu sehen ist, das von der Rückkamera eines anderen Taxis aufgezeichnet wurde, fuhr der Bus plötzlich los, prallte gegen das Taxi und schob es ein Stück weiter. Der Taxifahrer wurde dabei leicht am Knöchel verletzt. Sein Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Die herbeigerufene Ortspolizei identifizierte die Beteiligten und leitete Ermittlungen gegen den Busfahrer wegen Sachbeschädigung und leichter Körperverletzung ein.

Verwandte nachrichten

Einem Zeugen zufolge hat der Vorfall eine Vorgeschichte. Demnach sollen der Taxifahrer und der Busfahrer bereits einige Tage zuvor in Streit geraten sein.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Sturmtief 'Regina' im Anflug: Wetterdienst gibt Warnstufe Gelb für Mallorca aus
  2. Rekord eingestellt: Nächstes Sturmtief zieht nach Mallorca und vertreibt Frühlingswetter
  3. So kann es nicht weitergehen': Wo Mallorca bereits Anfang März aus allen Nähten platzt
  4. Alles nur Show': Mallorca-Auswanderer Herbert Hauer rechnet mit Reality-TV ab
  5. Frau auf Superyacht eines Deutschen auf Mallorca tot aufgefunden - Polizei ermittelt
  6. Nach erstem Geschäft an der Playa de Palma: Hier eröffnet auf Mallorca bald ein weiterer Aldi
  7. Konflikt in Nahost lässt Preise steigen: So teuer ist Benzin und Diesel momentan auf Mallorca
  8. Auswandern nach Mallorca – und dann allein: Der stille Alltag eines Deutschen Mitte 80

"Es wirkte, als stünden wir vor dem vorletzten Spieltag": Bayern-Legende Demichelis über Zustand von Real Mallorca überrascht

"Es wirkte, als stünden wir vor dem vorletzten Spieltag": Bayern-Legende Demichelis über Zustand von Real Mallorca überrascht

Haben Sie alle auf Ihrem Handy? Das sind die besten Apps für Mallorca-Auswanderer

Haben Sie alle auf Ihrem Handy? Das sind die besten Apps für Mallorca-Auswanderer

"Willst du Milch?": Was das Aus der Molkerei Agama für Mallorcas Milchbauern bedeutet

"Willst du Milch?": Was das Aus der Molkerei Agama für Mallorcas Milchbauern bedeutet

"Preis-Psychose hat begonnen": Billigtankstellen auf Mallorca verzeichnen bis zu 70 Prozent mehr Umsatz

"Preis-Psychose hat begonnen": Billigtankstellen auf Mallorca verzeichnen bis zu 70 Prozent mehr Umsatz

Kurioser Zwischenfall auf Mallorca: Bus rammt Taxi in Palma – offenbar in voller Absicht

Kurioser Zwischenfall auf Mallorca: Bus rammt Taxi in Palma – offenbar in voller Absicht

Kurioser Zwischenfall auf Mallorca: Busfahrer rammt offenbar absichtlich Taxi in Palma

"So kann es nicht weitergehen": Wo Mallorca bereits Anfang März aus allen Nähten platzt

"So kann es nicht weitergehen": Wo Mallorca bereits Anfang März aus allen Nähten platzt

Rally Clásico Mallorca startet: Sportwagen rasen drei Tage durch die Tramuntana

Rally Clásico Mallorca startet: Sportwagen rasen drei Tage durch die Tramuntana
Tracking Pixel Contents