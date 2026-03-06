43 Liter Niederschlag und noch kein Ende in Sicht: Sturmtief "Regina" sorgt für ordentlich Regen

Sturmtief "Regina" hat am Donnerstag (5.3.) wie angekündigt Mallorca erreicht und Regenwetter mitgebracht. Bis Freitagmorgen fielen bereits bis zu 43 Liter Niederschlag auf der Insel. Ein Ende des nassen Wetters ist derzeit nicht in Sicht.

Den Spitzenwert in Sachen Niederschlag zeigte die Wetterstation in Escorca, in der Tramuntana, an. Den zweiten Platz belegt laut spanischem Wetterdienst Aemet die Gemeinde Banyalbufar mit 22 Litern, gefolgt von 20 Litern an der Balearen-Uni. Dass es in Palma nur acht Liter gewesen sein sollen, klingt angesichts der langanhaltenden Schauer am Abend und in der Nacht überraschend.

Auch am Freitag (6.3.) wird "Regina" noch für Regenwetter sorgen. Besonders im Norden regnet es sich ein. Im Süden um Palma bleibt es hin und wieder trocken. Eine Unwetterwarnstufe gibt es anders als am Vortag jedoch nicht auf Mallorca, wenngleich Aemet von Starkregen am Abend spricht und Gewitter für möglich hält.

Bei Höchsttemperaturen von 13 bis 15 Grad wird es etwas kühler als an den vergangenen Tagen. Die Nacht bleibt bei 7 bis 10 Grad mild.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Auch am Samstag (7.3.) zeigt der Wetterradar Regen auf Mallorca an. Besonders am Vormittag wird es nass. Am Nachmittag lassen die Schauer langsam nach, der Abend wird trocken, ehe in der Nacht der Regen wieder einsetzt.

Laut Aemet kann sich zu den starken Schauern auch kleinkörniger Hagel mischen. Erneut sind Gewitter möglich. Die Temperaturen sinken um ein, zwei Grad im Vergleich zum Vortag.

Am Sonntag (8.3.) regnet es weniger, der Regenschirm darf aber noch nicht im Schrank verschwinden. Immerhin scheint auch dann und wann die Sonne. Es wird bei bis zu 19 Grad deutlich wärmer.

Verwandte nachrichten

In der neuen Woche geht es durchwachsen weiter. Die Aemet-Prognose läuft derzeit bis Donnerstag. Es gibt keinen Tag mit einer Regenwahrscheinlichkeit unter 50 Prozent.