Wegen Überlastung der Notaufnahme: Palmas Krankenhaus Son Espases nimmt keine neuen Patienten mehr an
Die Krankenwagen sollen in Zukunft an andere Krankenhäuser auf der Insel weitergeleitet werden
Die Überlastung der Notaufnahme von Son Espases hat das größte Krankenhaus auf Mallorca nun dazu gezwungen, generell keine neuen Patienten mehr anzunehmen. Die Maßnahme wurde ergriffen, um einen Zusammenbruch der Notversorgung zu verhindern. Krankenwagen sollen in Zukunft an andere Krankenhäuser auf der Insel weitergeleitet werden.
79 Patienten warten auf Aufnahme
In Son Espases kommt es zwar immer wieder zu Überlastungen, doch in den zurückliegenden Tagen war die Notaufnahme der Klinik mit der Anzahl der wartenden Menschen völlig überfordert. So warteten am Donnerstagmittag (5.3.) bis zu 79 Patienten auf eine Aufnahme, einige von ihnen sogar schon seit mehreren Tagen. Das führte auch dazu, dass geplante Operationen ausgesetzt werden mussten.
Nur noch dringende Fälle
Um die Situation zu entlasten, werden die Krankenwagen des Rettungsdienstes SAMU 061 seit Freitagvormittag (6.3.) nun hauptsächlich zu Krankenhäusern wie Son Llàtzer umgeleitet, wo die Belastung der Notaufnahme wesentlich geringer ist. Son Espases nimmt nur noch absolut notwendige und dringende Fälle auf oder diejenigen Patienten, die nur in diesem Krankenhaus behandelt werden können. Dazu zählen beispielsweise neurochirurgische Notfälle.
Die Maßnahme erzielt bereits erste Wirkung: Laut Son Espases kamen in der Frühschicht am Freitag (6.3.) nur sechs Krankenwagen in der Notaufnahme an, sonst sind es mehr als 25 pro Schicht.
- So kann es nicht weitergehen': Wo Mallorca bereits Anfang März aus allen Nähten platzt
- Sturmtief 'Regina' im Anflug: Wetterdienst gibt Warnstufe Gelb für Mallorca aus
- Ich fühle mich alleine, im Stich gelassen und einfach vergessen' - Junge Mallorca-Deutsche sitzt in Dubai fest
- Ihr neues Zuhause auf Mallorca ist bereit – einziehen und wohlfühlen
- Kurioser Zwischenfall auf Mallorca: Bus rammt Taxi in Palma – offenbar in voller Absicht
- Ausschreibung in der Schlussphase: Findet sich doch noch ein Betreiber für die Playa de Palma?
- Konflikt in Nahost lässt Preise steigen: So teuer ist Benzin und Diesel momentan auf Mallorca
- Auswandern nach Mallorca – und dann allein: Der stille Alltag eines Deutschen Mitte 80