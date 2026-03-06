Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Wegen Überlastung der Notaufnahme: Palmas Krankenhaus Son Espases nimmt keine neuen Patienten mehr an

Die Krankenwagen sollen in Zukunft an andere Krankenhäuser auf der Insel weitergeleitet werden

Die Notaufnahme des Landeskrankenhauses Son Espases.

Die Notaufnahme des Landeskrankenhauses Son Espases. / Redaktion DM

Irene R. Aguado

Die Überlastung der Notaufnahme von Son Espases hat das größte Krankenhaus auf Mallorca nun dazu gezwungen, generell keine neuen Patienten mehr anzunehmen. Die Maßnahme wurde ergriffen, um einen Zusammenbruch der Notversorgung zu verhindern. Krankenwagen sollen in Zukunft an andere Krankenhäuser auf der Insel weitergeleitet werden.

79 Patienten warten auf Aufnahme

In Son Espases kommt es zwar immer wieder zu Überlastungen, doch in den zurückliegenden Tagen war die Notaufnahme der Klinik mit der Anzahl der wartenden Menschen völlig überfordert. So warteten am Donnerstagmittag (5.3.) bis zu 79 Patienten auf eine Aufnahme, einige von ihnen sogar schon seit mehreren Tagen. Das führte auch dazu, dass geplante Operationen ausgesetzt werden mussten.

Nur noch dringende Fälle

Um die Situation zu entlasten, werden die Krankenwagen des Rettungsdienstes SAMU 061 seit Freitagvormittag (6.3.) nun hauptsächlich zu Krankenhäusern wie Son Llàtzer umgeleitet, wo die Belastung der Notaufnahme wesentlich geringer ist. Son Espases nimmt nur noch absolut notwendige und dringende Fälle auf oder diejenigen Patienten, die nur in diesem Krankenhaus behandelt werden können. Dazu zählen beispielsweise neurochirurgische Notfälle.

Die Maßnahme erzielt bereits erste Wirkung: Laut Son Espases kamen in der Frühschicht am Freitag (6.3.) nur sechs Krankenwagen in der Notaufnahme an, sonst sind es mehr als 25 pro Schicht.

