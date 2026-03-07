Wetter auf Mallorca: Und der Regen prasselt immer weiter

Für die Insel ist eine des besten Meldungen seit langem: Nach zahlreichen Wintern, in denen die Niederschläge weit unter den Bedürfnissen ausfieln, scheint es der Wettergott in diesem Jahr besser zu meinen. Denn nach den Regenfällen am Freitag und Samstag (7.3.) soll es auch in den kommenden Tagen weiter tröpfeln.

Der Sonntag immerhin dürfte weitgehend trocken starten. Nach einer Nacht, in der die Werte auf bis zu 6 Grad heruntergehen, beginnt der Tag mit vereinzelten Nebelbänken und der ein oder anderen Wolke am Himmel. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf bis zu 18 Grad in Santa Maria del Camí und 15 Grad im Südwesten und im Nordosten. Im Osten der Insel dürfte im Laufe des Vormittags zwischenzeitlich sogar die Sonne zu sehen sein. Ab dem Nachmittag aber darf man sich in weiten Teilen der Insel wieder auf Niederschläge einstellen, wobei es in der Tramuntana deutlich nasser werden dürfte als im Inselosten. Gewitter werden laut der Karte des Wetterdienstes Aemet vor allem in der Inselmitte erwartet. Der Wind weht leicht aus wechselnden Richtungen.

So wird das Wetter in der neuen Woche

Am Montag sieht es ähnlich aus. Nachdem es in der Nacht zu Regen und Gewitter kommen dürfte, startet der Tag mindestens bewölkt, einzelne Schauer sind aber nicht ausgeschlossen. Im Inselnorden und im Zentrum steigen die Temperaturen auf bis zu 18 Grad. Erneut ist es mit maximal 15 Grad in Andratx etwas kühler. Im Laufe des Nachmittags dürfte der Regen nochmal anziehen. In der Inselmitte und im Norden liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 100 Prozent. Der Wind weht leicht aus westlicher Richtung und dreht gen Abend in Richtung Süden ab.

Auch am Dienstag ist keine Änderung der Gesamtwetterlage in Sicht. Tagsüber dürfte es die meiste Zeit regnen. Die Temperaturen halten sich in etwa auf dem Niveau der vergangenen Tage. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlicher Richtung.