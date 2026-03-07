Zwei Jugendliche bei Autounfall im Urlaubsort Porto Cristo auf Mallorca schwer verletzt

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sind am Freitagabend (6.3.) beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto in Porto Cristo im Osten Mallorcas schwer verletzt worden. Einer der beiden wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus Son Espases gebracht, der andere mit einer schweren Prognose ins Son Llàtzer eingeliefert.

Autofahrer blieb unverletzt

Wie der Rettungsdienst 061 mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz vor Mitternacht auf der Avenida Joan Servera Camps im bei Urlaubern beliebten Küstenort. Aus noch ungeklärten Gründen stieß das Motorrad, auf dem die beiden Minderjährigen unterwegs waren, mit einem Pkw zusammen. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Die Ortspolizei von Manacor leitete Ermittlungen ein und nahmen ein Protokoll über die Umstände des Zusammenstoßes auf.

