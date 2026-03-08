Ekel-Alarm auf Ibiza: Nach dem Regen fließt Fäkalwasser durch die Straßen

Die anhaltenden Regenfälle des Sturmtiefs „Regina“ haben am Samstag (7.3.) mehrere Straßen auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza unter Wasser gesetzt und Fäkalien aus der überlaufenen Kanalisation an die Oberfläche gedrückt. Betroffen waren vor allem Straßen in Ibiza-Stadt.

In den betroffenen Bereichen breitete sich ein starker Fäkaliengeruch aus.

Sonderplan hat nicht funktioniert

Noch am Freitag hatte die Stadtverwaltung die Arbeiten vorgestellt, die in der vergangenen Woche zur Vorbereitung auf das Sturmtief durchgeführt worden waren. Die Wiederaufnahme des Sonderplans zur Reinigung von Gullys und Regenwasserkanälen zeigte zumindest im Zentrum der Inselhauptstadt keine Wirkung.

Auf Ibiza ist es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Überschwemmungen gekommen.