Warnstufe Gelb: Nach überraschend sonnigem Sonntag kommt zum Wochenstart der Regen wieder

Zwar ist der Sonntag (8.3.) auf Mallorca nicht ganz so regnerisch geworden, wie die Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet es vermuten ließ. Doch das bedeutet nicht, dass die Zeit der Niederschläge auf Mallorca vorbei ist. Nachdem sich am Sonntag Sonne und Wolken abwechselten – vereinzelt kam es auch zu Schauern –, steht zum Wochenanfang wieder Grau am Himmel an.

Schon ab den Morgenstunden dürften die Wolken dominieren. Immer wieder kommt es zu Schauern. Besonders regnerisch soll es im Norden und Nordosten der Insel werden. Hier hat der Wetterdienst zwischen 9 und 18 Uhr Warnstufe Gelb wegen Niederschlägen ausgegeben. Weiter südlich dürfte spätestens ab dem Nachmittag wieder die Sonne zu sehen sein. Die Temperaturen klettern inselweit auf maximal 16 Grad. Der Wind weht leicht aus westlicher Richtung und dreht gen Abend in Richtung Süden ab.

Auch am Dienstag steht laut Aemet Regen, bisweilen sogar Gewitter, bevor. Vor allem in der Tramuntana dürfte es nass werden. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt hier bei 95 Prozent. Die Temperaturen erreichen maximal 18 Grad im Inselnorden um Pollença sowie in Sóller. Im Rest der Insel ist es ein bis zwei Grad kühler. Der Wind weht leicht aus südlicher Richtung und dreht im Laufe des Tages Richtung Osten ab.

So geht es weiter mit dem Wetter

Und so geht es auch in den kommenden Tagen weiter. Sonne, Wolken, Regen. Das Wetter scheint sich nicht richtig entscheiden zu wollen. Der Niederschlagswahrscheinlichkeit zufolge dürfte es am Donnerstag und vor allem am Freitag eher trocken bleiben. Dafür gibt es bei den Temperaturen ein kleines Hoch. Am Mittwoch dürfte unter anderem in Inca und Sa Pobla die 20-Grad-Marke geknackt werden. In den darauffolgenden Tagen gehen die Temperaturen wieder ein wenig herunter.

Und das ist doch auch beruhigend. Der Sommer kann noch ein wenig warten. Und die Hitze aus.