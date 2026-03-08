Weltfrauentag auf Mallorca: Erste der beiden Demos ruft zum Widerstand gegen das Patriarchat und die extreme Rechte auf

Unter dem Motto „Gegen das Patriarchat und die extreme Rechte – mehr Feminismus“ hat am Sonntagmittag (8.3.) in Palma die erste der beiden Demos zum Weltfrauentag stattgefunden. Zum Auftakt der Kundgebung skandierten zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer Parolen wie: „Heute ist kein Feiertag, sondern ein Tag des Protests“. Damit machten sie deutlich, dass der 8. März als Tag des Kampfes und der Forderungen verstanden wird. Bereits kurz vor 12 Uhr versammelten sich verschiedene Gruppen auf der Plaça d’Espanya. Angeführt wurde der Marsch von der Frauenbewegung Moviment Feminista de Mallorca.

Die Demonstration startete um 12 Uhr auf der Plaça d’Espanya und sollte über Sant Miquel, Cort und die Calle Conqueridor bis zum Born führen. Im Mittelpunkt der Kundgebung stehen Erinnerung und Generationenwechsel. Dabei geht es darum, an die Frauen zu erinnern, die nicht mehr da sind, und zugleich diejenigen zu unterstützen, die heute kämpfen und dies auch künftig tun werden.

Zweite Demo um 18 Uhr

Es handelt sich um die erste von zwei für Samstag angekündigten Demonstrationen auf Mallorca. Wie bereits in den vergangenen Jahren tritt die feministische Bewegung auf der Insel damit auch diesmal getrennt auf. Während am Vormittag die Kundgebung des Moviment Feminista de Mallorca stattfindet, hat für 18 Uhr die Coordinadora Transfeminista de Mallorca zu einer weiteren Demonstration aufgerufen. Beide benennen jedoch einen gemeinsamen Gegner: den Aufstieg der extremen Rechten.

Lesen Sie hier, warum die feministische Bewegung auf Mallorca gespalten ist.