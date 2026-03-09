Hagelschauer überrascht Radfahrer - Wie es mit dem Wetter auf Mallorca nun weitergeht

Ein plötzlicher Hagelschauer ist am Montagnachmittag (9.3.) auf Mallorca niedergegangen. Im Norden der Insel gilt noch bis 18 Uhr die Warnstufe Gelb wegen Starkregens. Im Süden soll es am Abend eigentlich trocken bleiben.

Der Wetterkanal "Meteo de les Illes" veröffentlichte Fotos und Videos, die eine weiß eingedeckte Straße in Lluc zeigen. Zwei Radfahrer, die gerade dort unterwegs waren, scheinen vom plötzlichen Wintereinbruch überrascht worden zu sein. Die Radsaison auf Mallorca hat erst vor Kurzem begonnen. Das Wetter zeigt sich aber in Deutschland dieser Tage wesentlich freundlicher.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen auf Mallorca

Auf der Insel ist das Wetter derzeit äußerst trügerisch. Der spanische Wetterdienst Aemet hatte eigentlich für die ganze Woche Regen vorhergesagt. Letztlich fällt aber nicht jeder Tag ins Wasser. Es lohnt sich, regelmäßig den Regenradar im Blick zu haben. So gibt Aemet für den Dienstag in Palma eine Regenwahrscheinlichkeit von 85 Prozent aus. Das bedeutet, dass es bei gleichen Wetterbedingungen in der Vergangenheit an 85 von 100 Tagen geregnet hat.

Der Regenradar zeigt Regen am Nachmittag in der östlichen Hälfte der Insel an, wobei die Schauer Palma nur streifen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 16 bis 17 Grad. Der Wind weht mäßig aus östlicher Richtung.

Ab Mittwoch sinkt die Aemet-Regenwahrscheinlichkeit. Wobei es laut Regenradar bewölkt bleibt und immer wieder zu leichten Schauern kommt. Die Temperaturen steigen spürbar auf bis zu 20 Grad in Palma. Wirklich Sonnenschein gibt es dann am Donnerstag. Gen Abend wird es aber in der Inselmitte kurz nass.

Für das Wochenende sagt Aemet erneut Regen vorher. Wobei die Wetterkarte eher nach einem Sonne-Wolken-Mix mit wenigen Tropfen aussieht. Der Regenradar reicht nicht so weit, um die Daten gegenzuchecken.