Tod eines 20-Jährigen nahe des Estadi Balear in Palma gibt Rätsel auf

Ein Mitarbeiter einer Mietwagenfirma hat am Sonntag (8.3.) den Leichnam eines jungen Mannes auf Mallorca entdeckt. Der Körper des um die 20 Jahre alten Mannes weist keine offensichtlichen Spuren von Gewalt auf. Weder die Todesursache noch die Identität des Toten sind geklärt. Der Fall wirft einige Fragen auf.

Der Mitarbeiter der Mietwagenfirma, die eine Fläche direkt neben dem Estadi Balear von Atlético Baleares in Palma als Parkplatz nutzt, fand den leblosen Körper ohne Schuhe gegen 12.45 Uhr hinter einem Schuppen auf und wählte den Notruf.

Autopsie soll Todesursache klären

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Mann trug keinen Ausweis bei sich. Das städtische Bestattungsunternehmen brachte den Körper zur Autopsie, wo die Todesursache festgestellt werden soll.

Die erste Vermutung ist eine Überdosis Drogen. Seit Freitag wird ein 19-Jähriger in Palma vermisst. Es könnte sich beim Toten um ihn handeln. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.