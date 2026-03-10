Endlich ist es so weit: Bauarbeiten an der Brücke von s’Illot beendet

Endlich ist es so weit: Die Brücke von s’Illot ist seit Montag (9.3.) wieder begehbar. Die Struktur verbindet seit der Flutkatastrophe von 1989 die Gemeinden Manacor und Sant Llorenç und überquert den Sturzbach der in Cala Moreia ins Meer mündet.

Die umstrittene Sanierung begann im September und hat fast eine halbe Million Euro gekostet. Die Maßnahme geht auf Beschwerden von Anwohnern zurück, die schon lange eine Verbesserung forderten.

Die Brücke sei „vollständig erneuert worden, um Sicherheit, Langlebigkeit und Barrierefreiheit zu gewährleisten“, erklärten sowohl der Bürgermeister der Gemeinde Sant Llorenç Jaume Soler (PP) als auch Miquel Oliver (Més-Esquerra), der Bürgermeister von Manacor.

Fast kompletter Neubau

Die Brücke musste praktisch komplett neu gebaut werden. Vom ursprünglichen Bauwerk blieben lediglich die Betonsockel erhalten. Seit rund zehn Jahren hatte sich ihr Zustand zunehmend verschlechtert. Bereits zu Beginn der vergangenen Urlaubssaison musste sie deshalb gesperrt und umfassend saniert werden.

Die gemeinsam von beiden Rathäusern ausgeführte Reform umfasste die Erneuerung der Metallstruktur, den Austausch des Holzstegs, die Verbesserung der Schutzsysteme sowie die Aufwertung des Umfelds.

Das Endergebnis: So sieht die Brücke nach der Sanierung aus. / SEBASTIÀ SANSÓ

Kosten je zur Hälfte getragen

Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf rund 497.845 Euro, die von beiden Gemeinden jeweils zur Hälfte übernommen wurden. „Mit dieser Einweihung ist die Brücke wieder vollständig nutzbar, und ein grundlegender Übergang für die tägliche Mobilität von Einwohnern und Besuchern wird wiederhergestellt – besonders in der Urlaubssaison“, hieß es bei der Einweihung.

Der Bürgermeister von Manacor hob zudem die Bedeutung der Zusammenarbeit hervor: „Diese Baumaßnahme ist ein Beispiel dafür, wie die Kooperation zwischen Verwaltungen konkrete und nützliche Ergebnisse für die Bürger bringt.“

Die Arbeiten gelten als endgültige Lösung für den provisorischen Holzsteg, der über den Strandsand gelegt worden war und nicht wie erhofft funktioniert hatte. /slr

Abonnieren, um zu lesen