Razzia auf Mallorca: Polizei durchsucht Luxusvillen, die Putins Waffenzar Nikolai Kolesov gehören sollen

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat eine Razzia in verschiedenen Luxusvillen auf der Insel durchgeführt, die dem russischen Unternehmer Nikolai Kolesov - bekannt als Putins Waffenzar - gehören sollen. Darüber berichtete am Montagabend (9.3.) die spanische Zeitung "El País". Wie die mallorquinische Zeitung "Última Hora" weiter ausführt, nahmen die Beamten eine ausländische Anwältin fest, die am Erwerb der Immobilien beteiligt gewesen sein soll.

Laut "El País" begann die Polizeioperation gegen 13 Uhr mit Durchsuchungen in den Urbanisationen Cala Vinyes und Sol de Mallorca. Beide liegen in der Nähe von Magaluf in der Gemeinde Calvià. Eine Leserin hatte der MZ bereits von einem großen Polizeiaufgebot eine Stunde zuvor in der Gegend von Cala Llamp in der Gemeinde Andratx berichtet. Die Presseabteilung der Nationalpolizei antwortete jedoch nicht auf MZ-Anfrage. Es ist gut möglich, dass dort eine Kolesov-Villa vermutet wurde. Auch "El País" schreibt, dass die Polizei keine weiteren Informationen herausgab.

Die Immobilien auf Mallorca des russischen Waffenhändlers / Iglesias

Die festgenommene Anwältin soll in Kürze einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Ihr wird Geldwäsche, Steuerbetrug und Mitgliedschaft an einer kriminellen Organisation vorgeworfen.

Doku hatte Kolesovs Besitz auf Mallorca offengelegt

Die russischen Journalisten und Anti-Korruption-Aktivisten Maria Pevchikh und Georgy Alburov hatten den Stein im vergangenen Jahr mit der Dokumentation "МИЛЛИАРДЫ НА ВОЙНЕ. История самого крупного хищения в оборонке" (MILLIARDEN IM KRIEG. Die Geschichte des größten Diebstahls in der Rüstungsindustrie) ins Rollen gebracht.

Lesen Sie hier die MZ-Zusammenfassung der Doku

Minutiös legen sie dar, mit welch dreisten Methoden Kolesov versucht, sein Vermögen zu verschleiern – und westliche Sanktionslisten gegen Kreml-nahe Unternehmer und Politiker zu umgehen. Und das auch auf Mallorca.

Möglicherweise einer der reichsten Männer der Welt

Über ein kompliziertes Firmennetz, bestückt mit zahlreichen Strohleuten, ist es dem 68-Jährigen in den vergangenen Jahrzehnten offenbar gelungen, gleich mehrere staatliche Unternehmen in den Familienbesitz zu überführen und eine Summe in unbekannter Höhe beiseitezuschaffen.

Als Chef des Unternehmens Russian Helicopters ist er für die Produktion von rund einem Drittel der weltweit gebauten Kampfhubschrauber verantwortlich. Aber selbst in Kriegszeiten darf man diese Einnahmequelle wohl eher als Nebenverdienst bezeichnen. Kolesov dürfte zu den reichsten Männern der Welt gehören.

Was über die Villen auf Mallorca bekannt ist

Kolesov soll über verschiedene Firmen und Strohleute Villen gekauft haben, die alle im Südwesten der Insel liegebn. Laut Grundbucheinträgen gehören sie heute seinen kleinen Kindern und seiner älteren Schwester. Die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" stattete den Häusern im vergangenen Jahr einen Besuch ab. Bewohner waren dabei nicht zu entdecken, dafür sahen die Anlagen gepflegt aus. Verlassen waren sie also nicht.

Abonnieren, um zu lesen