Razzia gegen russischen Waffenzar auf Mallorca: Versuchte Nikolai Kolesov dreist, Sanktionen zu umgehen?

Nach der groß angelegten Razzia gegen den russischen Waffenzar Nikolai Kolesov, bei der am Montag (9.3.) mehrere Anwesen im Südwesten Mallorcas sowie Büros einer Anwältin und eines Immobilienunternehmens durchsucht wurden, sind neue Details bezüglich der Ermittlungen bekannt geworden. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, untersuchen die Ermittler, inwieweit Kolesov versucht haben könnte, durch Immobilienübertragungen Sanktionen zu umgehen.

Im Zuge der Razzia wurden eine Anwältin und eine Mitarbeiterin eines Immobilienunternehmens festgenommen. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler Unterlagen und Computerdateien sicher. In der durchsuchten Immobilienagentur suchte die Polizei nach Rechnungen auf einem Computer. Das Unternehmen wies jede Verbindung zu dem Fall zurück.

Die Anwältin spricht laut dem Bericht fließend Spanisch und Russisch und soll sich auf Immobiliengeschäfte russischer Staatsbürger auf Mallorca spezialisiert haben. Gegen sie wird demnach unter anderem wegen mutmaßlicher Delikte gegen die Staatskasse, Geldwäsche, strafbarer Insolvenz, Vereitelung der Vollstreckung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation ermittelt.

Villen in Calvià

Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen fünf Villen in der Gemeinde Calvià. Die Immobilien sollen 2019 von Kolesov erworben worden sein. Den Ermittlungen zufolge war die Anwältin zunächst als Dolmetscherin an den Verhandlungen beteiligt. Später soll sie im Auftrag einer russischen Kanzlei als Bevollmächtigte eingesetzt worden sein, um den Eigentümer bei Kauf- und Verkaufsgeschäften zu vertreten.

Sie soll in mindestens in drei Fällen als Bevollmächtigte aufgetreten sein: 2021 wurde eine der Immobilien offenbar auf Kolesows Schwester übertragen. 2022 ging ein weiteres Haus an seine damals vierjährige Tochter. 2024 wurde schließlich eine weitere Immobilie auf einen Sohn des Magnaten überschrieben. Kolesov wurde 2023 von den USA und Kanada sanktioniert. Im Dezember 2024 setzte ihn auch die Europäische Union auf ihre Sanktionsliste. Aus dem Umfeld der festgenommenen Anwältin heißt es hingegen, sämtliche Immobiliengeschäfte seien erfolgt, bevor die EU diese Sanktionen verhängt habe.

Doku hatte Kolesovs Besitz auf Mallorca offengelegt

Die russischen Journalisten und Anti-Korruption-Aktivisten Maria Pevchikh und Georgy Alburov hatten den Stein im vergangenen Jahr mit der Dokumentation "МИЛЛИАРДЫ НА ВОЙНЕ. История самого крупного хищения в оборонке" (MILLIARDEN IM KRIEG. Die Geschichte des größten Diebstahls in der Rüstungsindustrie) ins Rollen gebracht. Minutiös legen sie dar, mit welch dreisten Methoden Kolesov versucht, sein Vermögen zu verschleiern – und westliche Sanktionslisten gegen Kreml-nahe Unternehmer und Politiker zu umgehen. Und das auch auf Mallorca.

Über ein kompliziertes Firmennetz, bestückt mit zahlreichen Strohleuten, sei es dem 68-Jährigen in den vergangenen Jahrzehnten offenbar gelungen, gleich mehrere staatliche Unternehmen in den Familienbesitz zu überführen und eine Summe in unbekannter Höhe beiseitezuschaffen. Als Chef des Unternehmens Russian Helicopters ist er für die Produktion von rund einem Drittel der weltweit gebauten Kampfhubschrauber verantwortlich.

