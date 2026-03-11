Unternehmen auf Mallorca schlagen Alarm: Steigen neben den Kraftstoffpreisen jetzt auch noch die Preise im Supermarkt?

Der Krieg im Nahen Osten lässt die Energiepreise weiter in die Höhe schnellen und auch Mallorca bleibt von den Preisänderungen nicht verschont. Transportunternehmen warnen jetzt davor, dass auch die Verbraucherpreise im Supermarkt ansteigen könnten, wenn die Situation noch weitere "drei oder vier Tage" anhält. Bereits jetzt bemerken Verbraucher an Mallorcas Tankstellen die gestiegenen Kraftstoffkosten. Beim Diesel liegen die Preise auf der Insel mittlerweile bei fast zwei Euro pro Liter.

Wie es mit der Situation weitergeht, ist bisher noch unklar. Zwar hat Donald Trumps Äußerung am Montag (9.3.), dass der Konflikt mit dem Iran "fast beendet" sei, Euphorie an den Märkten ausgelöst, ganz entschärft ist das Problem jedoch noch nicht. Bartolomé Servera, Vorsitzender des Verbandes der Lebensmittel- und Getränkehändler meint: "Niemand weiß etwas mit Sicherheit. Wenn die Situation so bleibt, dann wird es zu Verteuerungen im Bereich von Verkehr und Mobilität kommen. Da fast alles vom Erdöl abhängt, ist es unmöglich zu sagen, wie stark die Preise steigen werden. Wer es wagt, genaue Angaben zu machen, der irrt sich“.

Preisentwicklung noch nicht absehbar

Der Barrelpreis vermittelt dabei ein trügerisches Bild der Erleichterung. Der Brent, Referenzwert in Europa, erreichte am Montag 119,50 Dollar pro Barrel und fiel am Dienstagmorgen nach Anzeichen einer möglichen Entspannung auf etwa 91 bis 93 Dollar zurück, teilweise sogar unter 90 Dollar. Wenn man bedenkt, dass der Preis für ein Barrel Erdöl Ende Februar noch bei leicht über 70 Dollar lag, sind die jetzigen Preise jedoch noch sehr hoch. Die starken Preisschwankungen zeigen auch, wie schwer es ist, genaue Voraussagungen zur Preisentwicklung zu geben.

„In meiner Branche ist der Kraftstoffpreis wichtig, denn wenn er sich nicht stabilisiert, muss er auf den Verkaufspreis umgelegt werden. Alles hängt davon ab, wie lange diese Situation andauern wird“, betont Servera.

Starker Anstieg innerhalb einer Woche

Die Preise für den Liter Benzin liegen am Mittwochmorgen (11.3.) in Palma durchschnittlich bei etwa 1,76 Euro pro Liter. Vor noch einer Woche lagen die höchsten Benzinpreise auf der Insel in Llucmajor bei 1,68 Euro an den Cepsa-Tankstellen. Nun liegen sie dort bei 1,80 Euro pro Liter, ein Preisanstieg von 12 Cent binnen weniger Tage - und das, obwohl die Preise vorherige Woche bereits gestiegen waren.

Auch beim Diesel hat sich die Situation verändert: Momentan tankt man in Palma für durchschnittlich 1,90 Euro pro Liter, in der vergangenen Woche lag der Spitzenpreis in der Stadt noch bei 1,64 Euro pro Liter Diesel. Die teuersten Tankstellen in Llucmajor lagen in der vergangenen Woche bei 1,69 Euro pro Liter. Momentan zahlen Kunden an denselben Tankstellen 1,96 Euro pro Liter. Ein Preisanstieg von 17 Cent innerhalb einer Woche.

Unternehmen schwer belastet

„Der Anstieg der Kraftstoff- und Dieselpreise belastet die Unternehmen stark und sorgt für Unmut. Das Thema ist aktuell. Wenn die Situation noch etwas länger anhält, muss eine Kraftstoff-Hilfslinie eingerichtet werden“, fordert Petra Mut, Geschäftsführerin des Unternehmensverbands Federación Empresarial Balear de Transporte. „Wenn die Situation so bleibt, werden wir sowohl die nationale als auch die autonome Regierung um Hilfe bitten, wie sie es bereits während des Krieges in der Ukraine getan haben, da wir sonst nicht weiterarbeiten könnten“, sagt sie.

Damals umfassten die Maßnahmen Subventionen in Höhe von 20 Cent pro Liter Benzin, Steuererleichterungen oder Rabatte auf Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel, was Carlos Cuerpo, Minister für Wirtschaft, Handel und Unternehmen, am Montag in Brüssel vorerst ausschloss, da die während des Ukraine-Krieges erreichten Niveaus noch weit entfernt sind.

