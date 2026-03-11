Warum sich zwei Männer einem Aussichtspunkt bei Banyalbufar nicht mehr nähern dürfen

Die Guardia Civil in Esporles hat zwei Personen festgenommen, die mutmaßlich Autos an Aussichtspunkten in der Serra de Tramuntana ausgeraubt haben. Den beiden wird außerdem Autodiebstahl beziehungsweise unrechtmäßige Nutzung eines Fahrzeugs vorgeworfen: Sie waren demnach zwei Wochen lang mit einem Wagen unterwegs, den sie nur für einen Tag gemietet und anschließend nicht zurückgegeben hatten. Nach ihrer Vorführung vor den Richter erhielten sie ein Annäherungsverbot für den Parkplatz am Mirador Torre des Verger, wo sie ihre jüngsten Diebstähle begangen haben sollen.

So ertappten die Beamten die Autodiebe

Nachdem mehrere Anzeigen wegen Diebstählen aus Autos an verschiedenen Punkten in der Serra de Tramuntana eingegangen waren, nahmen Beamte der Guardia Civil in Esporles die Ermittlungen auf, um die Täter ausfindig zu machen.

Im Verlauf der Untersuchungen gelang es den Ermittlern, zwei Verdächtige zu identifizieren, die bereits zahlreiche Vorstrafen wegen Eigentumsdelikten haben sollen. Doch nicht nur das machte die Männer besonders verdächtig: Sie waren außerdem mit einem Fahrzeug unterwegs, das als gestohlen gemeldet worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten sie den Wagen zwei Wochen lang, um an die Tatorte zu gelangen.

Den beiden werden drei Einbrüche in parkende Autos auf dem Parkplatz des Aussichtspunkts Torre des Verger in Banyalbufar zur Last gelegt. Zudem wird gegen sie wegen unrechtmäßiger Aneignung des Mietwagens ermittelt.

Einer der Verdächtigen bei der Festnahme der Guardia Civil. / Guardia Civil

Weitere Diebstähle werden nicht ausgeschlossen

Die Festgenommenen wurden dem Bereitschaftsgericht in Palma vorgeführt. Angesichts der von den Beamten vorgelegten Hinweise verhängte der Richter ein Annäherungsverbot für den Parkplatz an der Torre des Verger. Das Fahrzeug wurde inzwischen an die Eigentümerfirma zurückgegeben.

Die Ermittlungen dauern weiter an. Die Guardia Civil schließt nicht aus, den beiden Verdächtigen noch weitere Diebstähle zuzuschreiben. /slr