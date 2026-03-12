Auf Mallorcas größtem Jahrmarkt gibt es Franco-Schals zu gewinnen
Die erneute Präsenz franquistischer Symbole auf der Fira del Ram in Palma fällt in eine Zeit politischer Spannungen, nachdem PP und Vox die Abschaffung des Gesetzes zur Vergangenheitsbewältigung beschlossen haben
Ein Spielstand auf Mallorcas größtem Jahrmarkt Fira del Ram in Palma bietet als Preis Schals mit dem Konterfei des Diktators Francisco Franco und franquistischen Parolen an.
Das umstrittene Kleidungsstück kann gewonnen werden, wenn Besucher erfolgreich mit Dartpfeilen auf Luftballons werfen. Je nach Trefferzahl können sich die Teilnehmer unterschiedliche Preise aussuchen. Darunter befindet sich auch ein Schal, auf dem Franco abgebildet ist – zusammen mit Sprüchen wie „Arriba España“ oder „Una grande y libre“, dem zentralen Leitsatz des Franco-Regimes.
Kein Einzelfall
Es ist nicht das erste Mal, dass in Palma Artikel mit dieser Symbolik im öffentlichen Verkauf auftauchen. Im Dezember 2024 etwa hatten Inspektoren des Rathauses mehrere Spanienflaggen mit franquistischen Symbolen aus einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt vom Parc de les Estacions entfernen lassen.
Dem verantwortlichen Händler drohte damals laut der städtischen Verordnung über Konsum und Einzelhandel ein Bußgeld zwischen 300 und 600 Euro. Grundlage für das Einschreiten der Stadt war allerdings, dass die Ware nicht der Genehmigung entsprach, die dem Stand für den Verkauf auf dem Markt erteilt worden war.
Der Verkäufer hatte seine Tätigkeit damals mit rein kommerziellen Gründen verteidigt. Nach eigenen Angaben bot er an seinem Stand auch andere Flaggen an, etwa Regenbogenflaggen oder Fahnen verschiedener Autonomieregionen.
Passend zur politischen Lage
Dass nun erneut franquistische Symbolik in Palma auftaucht, fällt zudem in eine Zeit politischer Spannungen. Erst am Dienstag (10.3.) beschlossen die Volkspartei PP und die rechtspopulistische Vox-Partei im balearischen Parlament die Abschaffung des Gesetzes zur Vergangenheitsbewältigung (Ley de Memoria Democrática) auf den Balearen.
Die 2018 unter der damaligen Linksregierung mit den Stimmen der PP verabschiedete Regelung wurde mit den Stimmen beider Parteien aufgehoben. Die Entscheidung löste Kritik aus den Reihen der Opposition aus und führte sogar zu einer Protestkundgebung vor dem Parlament. /slr
Abonnieren, um zu lesen
- Wegen des Iran-Kriegs: Plötzlich sind Immobilien auf Mallorca für Investoren aus Dubai interessant
- Rekord gebrochen: Nie hat es so viel am Flughafen Mallorca geregnet wie diesen Winter
- Im Ernstfall kommt es zu einer Versteigerung der Maschine': Neue Einzelheiten im Fall des gepfändeten Ryanair-Mallorca-Fliegers bekannt
- Langzeitprognose: So soll das Wetter im Frühling 2026 auf Mallorca werden
- Razzia gegen russischen Waffenzar auf Mallorca: Versuchte Nikolai Kolesov dreist, Sanktionen zu umgehen?
- Ryanair zahlte keine Entschädigung für verspäteten Mallorca-Flug: Gericht pfändet Flieger - oder doch nicht?
- Abriss oder nicht? Zittern in Cala Ratjada um beliebten Strandkiosk am Son-Moll-Strand
- Wetterprognose für Mallorca: Wie ein Hobby-Meteorologe dem staatlichen Wetterdienst den Rang abläuft