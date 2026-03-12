Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Auf Mallorcas größtem Jahrmarkt gibt es Franco-Schals zu gewinnen

Die erneute Präsenz franquistischer Symbole auf der Fira del Ram in Palma fällt in eine Zeit politischer Spannungen, nachdem PP und Vox die Abschaffung des Gesetzes zur Vergangenheitsbewältigung beschlossen haben

Auf dem fünften Schal von rechts ist der spanische Diktator Francisco Franco abgebildet.

Irene R. Aguado

Carlota Pizà

Ein Spielstand auf Mallorcas größtem Jahrmarkt Fira del Ram in Palma bietet als Preis Schals mit dem Konterfei des Diktators Francisco Franco und franquistischen Parolen an.

Das umstrittene Kleidungsstück kann gewonnen werden, wenn Besucher erfolgreich mit Dartpfeilen auf Luftballons werfen. Je nach Trefferzahl können sich die Teilnehmer unterschiedliche Preise aussuchen. Darunter befindet sich auch ein Schal, auf dem Franco abgebildet ist – zusammen mit Sprüchen wie „Arriba España“ oder „Una grande y libre“, dem zentralen Leitsatz des Franco-Regimes.

Kein Einzelfall

Es ist nicht das erste Mal, dass in Palma Artikel mit dieser Symbolik im öffentlichen Verkauf auftauchen. Im Dezember 2024 etwa hatten Inspektoren des Rathauses mehrere Spanienflaggen mit franquistischen Symbolen aus einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt vom Parc de les Estacions entfernen lassen.

Dem verantwortlichen Händler drohte damals laut der städtischen Verordnung über Konsum und Einzelhandel ein Bußgeld zwischen 300 und 600 Euro. Grundlage für das Einschreiten der Stadt war allerdings, dass die Ware nicht der Genehmigung entsprach, die dem Stand für den Verkauf auf dem Markt erteilt worden war.

Der Verkäufer hatte seine Tätigkeit damals mit rein kommerziellen Gründen verteidigt. Nach eigenen Angaben bot er an seinem Stand auch andere Flaggen an, etwa Regenbogenflaggen oder Fahnen verschiedener Autonomieregionen.

Passend zur politischen Lage

Dass nun erneut franquistische Symbolik in Palma auftaucht, fällt zudem in eine Zeit politischer Spannungen. Erst am Dienstag (10.3.) beschlossen die Volkspartei PP und die rechtspopulistische Vox-Partei im balearischen Parlament die Abschaffung des Gesetzes zur Vergangenheitsbewältigung (Ley de Memoria Democrática) auf den Balearen.

Die 2018 unter der damaligen Linksregierung mit den Stimmen der PP verabschiedete Regelung wurde mit den Stimmen beider Parteien aufgehoben. Die Entscheidung löste Kritik aus den Reihen der Opposition aus und führte sogar zu einer Protestkundgebung vor dem Parlament. /slr

