Deutscher Mallorca-Urlauber festgenommen, der im Hotel Zeche prellte und den Mietwagen stahl
Die Nationalpolizei schnappte den Mann bei der Ankunft mit der Fähre im Hafen von Barcelona
Die Nationalpolizei hat einen deutschen Mallorca-Urlauber festgenommen, der ohne die Hotelrechnung zu bezahlen auscheckte und gleich noch den Mietwagen entwendete. Das geht aus einer am Donnerstag (12.3.) verschickten Pressemitteilung der Polizei hervor.
Der Urlauber genoss die Vorzüge eines Hotels in Palma, genehmigte sich Drinks an der Bar und plünderte auch die Minibar auf dem Zimmer. Am Ende seines Urlaubs suchte er die Rezeption auf und wollte seinen Aufenthalt verlängern. Die Mitarbeiter des Hotels baten ihn darum, erstmal seine offenen Rechnungen zu begleichen.
Falsche Kontonummer bei der Überweisung
Daraufhin machte der Deutsche einen Screenshot einer vermeintlichen Überweisung, die er ans Hotel getätigt hatte. Beim genaueren Hinsehen fiel den Angestellten auf, dass ein Fehler bei der Kontonummer vorlag. Ob es sich dabei um Absicht oder ein Versehen handelte, bleibt in der Pressemitteilung offen.
Jedenfalls war der deutsche Urlauber wenig später wie vom Erdboden verschwunden. Die offene Rechnung soll über 6.000 Euro betragen. Die Hotelmitarbeiter erstellten deswegen Anzeige bei der Polizei.
Im Hafen von Barcelona festgenommen
Auch die Mietwagenfirma, deren Dienste der Urlauber beanspruchte, hatte mittlerweile schon eine Anzeige erstellt, weil das Mietauto nicht wie vereinbart zurückgegeben wurde. Die Ermittler fanden schnell heraus, dass der Deutsche mit dem Auto eine Überfahrt per Fähre nach Barcelona gebucht hatte.
Bei der Ankunft in der katalanischen Metropole warteten die Beamten bereits auf den Deutschen und legten ihm Handschellen an. Ihm wird Betrug und Diebstahl vorgeworfen. Laut dem Online-Portal "Crónica Balear" wurde der Mann schon einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Mit welchem Resultat ist nicht bekannt. Das Mietauto wurde bereits dem Unternehmen zurückgebracht.
