Wetter auf Mallorca: Sturmtief sorgt für Schnee, Hagel und Kälteeinbruch am Wochenende

Nach ein paar Tagen mit recht schönem Wetter auf Mallorca erreicht das nächste Sturmtief die Insel. Am Wochenende soll es ungemütlich werden. Besonders am Samstag wird der Wetterumschwung sich bemerkbar machen. Das kündigte Aemet-Chefin María José Guerrero auch bei der Langzeitprognose für den Frühling an.

Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, vormittags ist es eher bewölkt, nachmittags überwiegend sonnig. Der Wind weht schwach, am Meer mitunter böig. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 Grad im Norden, 16 bis 17 Grad im Süden Mallorcas. In diesen Regionen bewegen sich übrigens auch die Wassertemperaturen an den Küsten.

Die Sonne geht um 18.52 Uhr unter. In der Nacht liegen die Tiefstwerte bei 7 bis 10 Grad. Der Freitag startet bewölkt, tagsüber wird es dann wieder sonnig. Die Temperaturen steigen kräftig und knacken die 20-Grad-Marke im Norden und Osten Mallorcas.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Der Samstag startet grau. Gegen 12 Uhr regnet es sich ein. Die Schauer werden wohl den ganzen Nachmittag andauern. Es kann vereinzelt zu Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Gewitter kommen. Der Wind weht stürmisch aus nördlicher Richtung.

Derzeit hat der spanische Wetterdienst "nur" die Warnstufe Gelb an den Küsten im Norden, Osten und Westen wegen Sturms und hohen Wellengangs ausgegeben. Wahrscheinlich kommt noch die Warnstufe Gelb auf der Insel zeitnah hinzu.

Die Temperaturen sinken auf 17 Grad tagsüber, 2 Grad in der Nacht. In den Bergen ist Frost möglich. Die Schneefallgrenze liegt bei 900 Meter. Am Sonntag geht der Sinkflug weiter auf mitunter 14 Grad. Es bleibt stürmisch, lange Zeit scheint dafür die Sonne. Erst am Abend zieht der Himmel zu und leichter Regen setzt ein.

So plötzlich wie das Sturmtief kommt, so schnell verschwindet es auch wieder. Zum Start in die neue Woche soll es bestes Frühlingswetter mit Sonne und 20 Grad geben.