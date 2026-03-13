Deutscher Radfahrer bricht auf Mallorca zusammen: Begleiter und Sanitäter retten ihm das Leben

Ein 73-jähriger deutscher Radfahrer hat am Freitagvormittag (13.3.) in der Gemeinde Artà im Norden Mallorcas während der Fahrt einen Herzstillstand erlitten, konnte aber dank des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte gerettet werden. Dies berichtet die Online-Zeitung Crónica Balear.

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 11 Uhr auf dem Weg zur Eremitage von Betlem. Der Mann war mit einer Gruppe unterwegs, als er plötzlich zusammenbrach. Die Begleiter wählten den Notruf. Während die Rettungskräfte sich auf den Weg zum schwer zugänglichen Unglücksort machten, gab die Notrufzentrale den Begleitern Anweisungen für die Wiederbelebungsmaßnahmen.

Per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Schließlich übernahmen die Sanitäter die Maßnahmen. Es gelang ihnen, den Puls des Radfahrers wiederherzustellen und ihn zu stabilisieren. Aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit des Geländes wurde auch ein Hubschrauber des Rettungsdienstes SAMU 061 aktiviert, der den Verletzten ins Landeskrankenhaus Son Espases evakuierte, wo er in schwerem Zustand aufgenommen wurde.

Eine Anfrage der MZ mit Bitte um Bestätigung wurde vom balearischen Gesundheitsministerium zunächst nicht beantwortet.