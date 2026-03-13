Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
KälteeinbruchPlaya de PalmaRestaurant eröffnen
instagramlinkedin

Nach dem Tod von 27 Jagdhunden auf Mallorca-Fähre: Guardia Civil erhebt Vorwürfe gegen Transportunternehmen

Der Vorfall hatte sich Ende Oktober 2025 ereignet. Die Tiere waren auf der Rückreise aus Litauen auf die Insel

Ein Großteil der Jagdhunde hat die Überfahrt nach Palma nicht überlebt.

Ein Großteil der Jagdhunde hat die Überfahrt nach Palma nicht überlebt. / DM

Patrick Schirmer Sastre

Irene R. Aguado

Sophie Mono

Im Fall der 27 Jagdhunde, die Ende Oktober 2025 auf einer Fähre von Barcelona nach Palma qualvoll verendeten, hat die Guardia Civil auf Mallorca Ermittlungen gegen ein Transportunternehmen und einen Fahrer eingeleitet. Ihnen wird ein Verstoß gegen das Tierwohl vorgeworfen. Die Erkenntnisse wurden an die Justiz weitergeleitet.

Der Vorfall ereignete sich als eine Gruppe mallorquinischer Jäger das Unternehmen aus Katalonien beauftragte, 36 Jagdhunde von Mallorca nach Litauen und zurückzutransportieren. Auf der Rückreise nach Palma starben während der Überfahrt 27 Tiere. Den Ermittlern zufolge waren Luftqualität und Sauerstoffzufuhr im Container nicht für die Art und die Anzahl der Tiere ausreichend. Zudem wurde der erforderliche Pflegeaufwand während der Fahrt unterlassen. Die Tiere wurden nach der Ankunft im Hafen von Palma am 1. November entdeckt. Nur neun Tiere überlebten halb bewusstlos.

Das sagte der Jagdverband

Marta Lliteres, Vorsitzende des balearischen Jagdverbands, bekundete nach dem Vorfall in einem Schreiben ihre Unterstützung für die „zutiefst betroffenen“ Eigentümer. „Für jeden Jäger sind seine Hunde nicht einfach nur Arbeitstiere, sondern unzertrennliche Gefährten, das Ergebnis jahrelanger Hingabe, Ausbildung und täglicher Pflege“, erklärte sie. „Die Beziehung zwischen Jäger und Hund basiert auf Respekt, Vertrauen und Zuneigung; der Verlust dieser Tiere ist deshalb ein besonders schwerer emotionaler Schlag.“

In der Mitteilung heißt es weiter, die Jäger trügen „keinerlei Verantwortung“ für das Geschehen; die Halter hätten den Transport bewusst an ein auf Tiertransporte spezialisiertes Unternehmen vergeben, „um den Transfer unter bestmöglichen Bedingungen von Sicherheit und Wohlbefinden zu gewährleisten“.

Das sagte das Transportunternehmen

Das Transportunternehmen erklärte damals, dass der Transport „unter Anwendung derselben Protokolle und Vorsichtsmaßnahmen“ durchgeführt worden sei. Bei früheren Gelegenheiten sei es zuvor "zu keinem Vorfall und zu keiner Beeinträchtigung der transportierten Tiere“ gekommen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Das verwendete Fahrzeug, in dem 27 Hunde während der Fährfahrt verstarben und neun weitere in kritischem Zustand nach Ankunft im Hafen Palmas aufgefunden worden waren, sei speziell für den Transport lebender Tiere angepasst. Es handele sich um einen Laster, der mit individuellen Kabinen, Belüftungssystemen und den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sei, um die „geeigneten Sicherheits- und Tierschutzbedingungen während der Fahrt“ zu gewährleisten, so das Unternehmen.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Wegen des Iran-Kriegs: Plötzlich sind Immobilien auf Mallorca für Investoren aus Dubai interessant
  2. Rekord gebrochen: Nie hat es so viel am Flughafen Mallorca geregnet wie diesen Winter
  3. Wetter auf Mallorca: Sturmtief sorgt für Schnee, Hagel und Kälteeinbruch am Wochenende
  4. Langzeitprognose: So soll das Wetter im Frühling 2026 auf Mallorca werden
  5. Flughafen-Bus schlagartig 2 Euro billiger: Palma senkt den Fahrtpreis für Mallorca-Urlauber kräftig
  6. Wie viel es kostet, auf Mallorca eine Bar oder ein Restaurant zu eröffnen - und welche Fallen lauern
  7. Vergabe-Krimi auf Mallorca beendet: Die Playa de Palma hat einen neuen Betreiber
  8. Mallorcas MotoGP-Held Jorge Lorenzo über seinen neuen Job: 'Lange Zeit hatte ich selbst Zweifel

Deutscher Radfahrer bricht auf Mallorca zusammen: Begleiter und Sanitäter retten ihm das Leben

Deutscher Radfahrer bricht auf Mallorca zusammen: Begleiter und Sanitäter retten ihm das Leben

Nach dem Tod von 27 Jagdhunden auf Mallorca-Fähre: Guardia Civil erhebt Vorwürfe gegen Transportunternehmen

Nach dem Tod von 27 Jagdhunden auf Mallorca-Fähre: Guardia Civil erhebt Vorwürfe gegen Transportunternehmen

Kulturhauptstadt der Herzen: Palma muss jetzt zeigen, wie man mit Würde und Anstand verliert

Kulturhauptstadt der Herzen: Palma muss jetzt zeigen, wie man mit Würde und Anstand verliert

Boykott im Kühlschrank: Wer Mallorcas Milchbauern fallen lässt, verdient nicht, dass man sein Bier trinkt

Boykott im Kühlschrank: Wer Mallorcas Milchbauern fallen lässt, verdient nicht, dass man sein Bier trinkt

Aus der Traum: Palma fliegt vor der Endrunde zur Europäischen Kulturhauptstadt 2031 raus

Aus der Traum: Palma fliegt vor der Endrunde zur Europäischen Kulturhauptstadt 2031 raus

Boeing 747 des Emir von Dubai sorgt für Aufsehen am Flughafen Mallorca

Boeing 747 des Emir von Dubai sorgt für Aufsehen am Flughafen Mallorca

Schmuddelwetter in Sicht: Was tun bei Regen auf Mallorca?

Schmuddelwetter in Sicht: Was tun bei Regen auf Mallorca?

„Wie eine Ohrfeige“: Ein Deutsch-Iraner über seinen Protest vor dem Steigenberger Hotel auf Mallorca und dessen Verbindung zu Chamenei

„Wie eine Ohrfeige“: Ein Deutsch-Iraner über seinen Protest vor dem Steigenberger Hotel auf Mallorca und dessen Verbindung zu Chamenei
Tracking Pixel Contents