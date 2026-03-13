Nach dem Tod von 27 Jagdhunden auf Mallorca-Fähre: Guardia Civil erhebt Vorwürfe gegen Transportunternehmen

Im Fall der 27 Jagdhunde, die Ende Oktober 2025 auf einer Fähre von Barcelona nach Palma qualvoll verendeten, hat die Guardia Civil auf Mallorca Ermittlungen gegen ein Transportunternehmen und einen Fahrer eingeleitet. Ihnen wird ein Verstoß gegen das Tierwohl vorgeworfen. Die Erkenntnisse wurden an die Justiz weitergeleitet.

Der Vorfall ereignete sich als eine Gruppe mallorquinischer Jäger das Unternehmen aus Katalonien beauftragte, 36 Jagdhunde von Mallorca nach Litauen und zurückzutransportieren. Auf der Rückreise nach Palma starben während der Überfahrt 27 Tiere. Den Ermittlern zufolge waren Luftqualität und Sauerstoffzufuhr im Container nicht für die Art und die Anzahl der Tiere ausreichend. Zudem wurde der erforderliche Pflegeaufwand während der Fahrt unterlassen. Die Tiere wurden nach der Ankunft im Hafen von Palma am 1. November entdeckt. Nur neun Tiere überlebten halb bewusstlos.

Das sagte der Jagdverband

Marta Lliteres, Vorsitzende des balearischen Jagdverbands, bekundete nach dem Vorfall in einem Schreiben ihre Unterstützung für die „zutiefst betroffenen“ Eigentümer. „Für jeden Jäger sind seine Hunde nicht einfach nur Arbeitstiere, sondern unzertrennliche Gefährten, das Ergebnis jahrelanger Hingabe, Ausbildung und täglicher Pflege“, erklärte sie. „Die Beziehung zwischen Jäger und Hund basiert auf Respekt, Vertrauen und Zuneigung; der Verlust dieser Tiere ist deshalb ein besonders schwerer emotionaler Schlag.“

In der Mitteilung heißt es weiter, die Jäger trügen „keinerlei Verantwortung“ für das Geschehen; die Halter hätten den Transport bewusst an ein auf Tiertransporte spezialisiertes Unternehmen vergeben, „um den Transfer unter bestmöglichen Bedingungen von Sicherheit und Wohlbefinden zu gewährleisten“.

Das sagte das Transportunternehmen

Das Transportunternehmen erklärte damals, dass der Transport „unter Anwendung derselben Protokolle und Vorsichtsmaßnahmen“ durchgeführt worden sei. Bei früheren Gelegenheiten sei es zuvor "zu keinem Vorfall und zu keiner Beeinträchtigung der transportierten Tiere“ gekommen.

Das verwendete Fahrzeug, in dem 27 Hunde während der Fährfahrt verstarben und neun weitere in kritischem Zustand nach Ankunft im Hafen Palmas aufgefunden worden waren, sei speziell für den Transport lebender Tiere angepasst. Es handele sich um einen Laster, der mit individuellen Kabinen, Belüftungssystemen und den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sei, um die „geeigneten Sicherheits- und Tierschutzbedingungen während der Fahrt“ zu gewährleisten, so das Unternehmen.