Streit um Integration von Auswanderern auf Mallorca: Kritik an neuem Bürgerservice auf Deutsch

Es sollte ein Instrument sein, dass die Annäherung zwischen Einheimischen und bisher wenig integrierten Zuwanderern fördert. Doch der neue Bürgerservice in der Inselgemeinde Sencelles, der fortan wichtige lokale Mitteilungen auch auf Deutsch und Englisch anbietet, stößt nicht nur auf Zuspruch sondern auch auf Kritik.

Vertreter der linksgrünen Gemeinderatsfraktion von Més Unides per Sencelles haben Anfang der Woche einen Antrag eingereicht, in dem sie die Regierungskoalition (bestehend aus Vetretern der Regionalpartei El Pi, der sozialistischen PSIB und der örtlichen Partei Volem Sencelles), dazu auffordern, den neuen WhatsApp-Kanal wieder aufzugeben.

Laut den Més-Vertretern lasse der auf Ausländer ausgerichtete WhatsApp-Kanal, der parallel zu einem schon länger bestehenden Kanal auf Katalanisch und Spanisch angeboten wird, das Katalanische „außen vor". Zudem widerspreche er „den Grundsätzen der sprachlichen Normalisierung, die das Handeln der öffentlichen Verwaltungen auf den Balearen leiten müssen“.

"Vermittelt die Botschaft, dass Kenntnisse der Inselsprache nicht notwendig sind"

Die ökosouveränistische Formation argumentiert weiter, dass Katalanisch, „in sämtlichen institutionellen Mitteilungen des Rathauses die normale und bevorzugte Gebrauchssprache sein muss, wie es das Autonomiestatut und das Sprachennormalisierungsgesetz von 1986 festlegen“. Ihrer Auffassung nach kann die Einrichtung institutioneller Kanäle in Fremdsprachen „die Botschaft vermitteln, dass Kenntnisse der Inselsprache nicht notwendig sind, um Zugang zu kommunalen Informationen zu erhalten.“ Das stehe im Widerspruch zu dem Bemühen um sprachliche Integration und zu den Katalanischkursen steht, die die Gemeinde für neu zugezogene Personen fördert.

In diesem Zusammenhang erklärt der Sprecher von Més Unides per Sencelles, Joan Miquel Chacón, dass „öffentliche Institutionen die Pflicht haben, die eigene Sprache zu schützen und zu fördern“, und fügt hinzu: „Wenn eine Gemeinde institutionelle Kanäle auf Englisch und Deutsch eröffnet, dabei aber das Katalanische als zentrale Sprache außer Acht lässt, sendet sie sowohl an die Bürger als auch an die Menschen, die in unser Dorf kommen, ein falsches Signal.“

"Niemanden ausschließen"

Chacón versichert, dass die Initiative seiner Gemeinderatsfraktion „niemanden ausschließen soll, sondern den sozialen Zusammenhalt und das Recht aller Menschen gewährleisten will, die Sprache des Gebiets kennenzulernen und zu erlernen“: „Echte Integration verläuft auch über die Sprache. Die Menschen, die nach Sencelles ziehen, haben das Recht, Katalanisch zu lernen und vollständig am Leben des Dorfes teilzuhaben, und wenn die Verwaltung parallele Kanäle in anderen Sprachen schafft, entmutigt sie diesen Integrationsprozess.“ /somo

