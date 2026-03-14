Sexuelle Belästigung in Palma: Mann schildert jahrelangen Psychoterror durch seinen Nachbarn
Die Nationalpolizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen. Das Opfer hatte berichtet, der Nachbar habe ihn über Jahre mit sexuellen Angeboten, Beleidigungen und weiteren Handlungen drangsaliert
Ein in Palma wohnhafter Mann hat vor einigen Tagen seinen Nachbarn angezeigt, der ihn seit 2020 sexuell belästigt haben soll. Nach Angaben der Nationalpolizei erklärte das Opfer, dass dieser Mann ihm den Weg abschnitt, wenn sie sich auf der Treppe begegneten, ihn permanent beobachtete, versuchte, in sein Privatleben einzudringen, und ihm gleichzeitig intime Einzelheiten über sich selbst erzählte.
Der Nachbar habe ihm vorgeschlagen, sexuelle Beziehungen einzugehen, sowohl direkt als auch indirekt - mit Zetteln, die er unter seiner Tür durchschob. Zudem habe der Mann ihm bei mehreren Gelegenheiten seine Genitalien gezeigt. Das Opfer schilderte eine ganze Reihe weiterer unangemessener Handlungen, die sein Nachbar vorgenommen habe: Er habe für ihn bestimmte Pakete abgefangen, sein Auto beschädigt, den Briefkasten bemalt und zu später Nachtstunde an seiner Klingel geläutet. Darüber hinaus habe er ihn mehrfach beleidigt.
Genügend Indizien für eine Festnahme
Die Beamten der Nationalpolizei von der zuständigen Dienststelle in Palma leiteten daraufhin Ermittlungen ein, um die Vorfälle zu überprüfen. Nach mehreren Maßnahmen konnten sie genügend Indizien gegen den Angezeigten zusammentragen, der nun als mutmaßlicher Täter eines Delikts der Belästigung festgenommen wurde. /bro
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