Erst starker Schneefall in der Nacht, jetzt Wind und raue See: An den Küsten von Mallorca gilt Warnstufe Orange

Zwar herrscht am Sonntag (15.3.) auf Mallorca zunächst noch teilweise Sonnenschein und blauer Himmel, doch es bläst kräftig: Der spanische Wetterdienst Aemet hat daher mehrere Warnungen wegen starker Windböen und hohen Wellengangs aktiviert. Für große Teile der Insel, außer für den Südwesten, gilt den ganzen Tag lang die Warnstufe Orange wegen Sturms und an den Küsten wegen hoher See.

Erwartet werden Windböen von 70 bis 100 Kilometern pro Stunde, auf den Berggipfeln der Serra de Tramuntana können sie sogar 120 Kilometer pro Stunde erreichen. Die Wellen können laut Aemet bis zu 10 Meter hoch werden. Noch stärker ist Menorca betroffen: Rund um Mallorcas Nachbarinsel gilt am Sonntag Warnstufe Rot mit bis zu 14 Meter hohen Wellen und am Montag Warnstufe Orange.

Laut der Wettervorhersage für Mallorca für diesen Sonntag soll es im Laufe des Tages teilweise immer stärker zuziehen. Lokal sind neben Wolken auch gelegentliche Schauer und Gewitter möglich, die hauptsächlich im Norden auch von kleinem Hagel begleitet werden können. Die Temperaturen sinken leicht.

"Stärkster Schneefall dieses Winters"

Nicht ausgeschlossen ist auch, dass es wieder schneit, wenn auch nicht mehr so intensiv und nicht mehr in so niedrigen Lagen wie in der vergangenen Nacht geschehen: Der Hobby-Meteorologe Albert Darder veröffentlichte auf seinem X-Account Videos aus der schneebedeckten Tramuntana und bezeichnete das Phänomen als den "stärksten Schneefall dieses Winters".

Wie üblich freute sich der Flocken-Enthusiast Darder wie ein Schneekönig über die weiße Pracht, die ihm in der Nähe des Stausees Gorg Blau begegnete. Nach Angaben von Aemet sank die Schneefallgrenze in der Nacht zum Sonntag auf 850 Meter, wobei der Schnee mehrere Zentimer liegen blieb; nun soll sie wieder auf 1.000 Meter ansteigen.

Wellengang beeinträchtigt Fährverbindungen

Aufgrund der widrigen Wettbedingungen mussten einige Fährverbindungen gestrichen und geändert werden. So teilte Baleària mit, dass die für Sonntag vorgesehene Abfahrt der Schnellfähre „Ramon Llull“ nicht durchgeführt werden könne, außerdem gebe es Änderungen bei den Fahrplänen der Schiffe, die Alcúdia mit Ciutadella verbinden.

So wird der Wochenstart auf Mallorca

Während der Sturm am Montag (16.3.) zumindest im Inselinnern und im Osten abflauen sollte und die entsprechende Warnung dann aufgehoben wird, bleibt die Warnstufe Orange wegen hohen Wellengangs an großen Teilen der Küste noch bis 10 Uhr morgens bestehen.

Ansonsten beginnt der Wochenstart mit frühlingshafterem Wetter: Ab dem Vormittag soll es leicht bewölkten bis klaren Himmel geben. Die Sonne scheint und die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad. Unverändert freundlich soll es am Dienstag und Mittwoch weitergehen, erst am Donnerstag ziehen laut bisheriger Prognose wieder mehr Wolken auf.