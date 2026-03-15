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Kurioser Unfall in Palma: Betrunkener Fahrer kippt mit seinem Auto um – direkt gegenüber der Polizeiwache

Der Mann blieb unverletzt und wurde direkt von den Beamten festgenommen

Das umgekippte Auto vor der Polizeiwache.

Das umgekippte Auto vor der Polizeiwache. / DM

Xavier Peris

Redaktion MZ

Ein 43-jähriger Mann ist am Sonntag (15.3.) in den frühen Morgenstunden festgenommen worden, nachdem er mit seinem Auto an der Ecke Carrer de Simó Ballester / Passeig de Mallorca, direkt gegenüber der Wache der Nationalpolizei, umgekippt war. Der Fahrer blieb dabei unverletzt.

Nach Angaben von Quellen der verschiedenen Rettungskräfte ereignete sich der spektakuläre Unfall gegen 2.40 Uhr. Allen Anzeichen nach war der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, verlor auf dem nassen Asphalt die Kontrolle und prallte gegen eine Reihe von Müllcontainern, die dabei schwer beschädigt wurden. Sein Auto blieb schließlich qualmend auf einer Seite umgekippt liegen.

Alkoholtest ergab rund 1,6 Promille

Beamte der Nationalpolizei, die auf der Wache Dienst hatten, eilten sofort herbei und halfen dem Fahrer aus dem Wagen. Der Mann war zwar nicht verletzt, zeigte jedoch eindeutige Symptome eines betrunkenen Zustands. Zunächst forderten die Polizisten den Einsatz der Feuerwehr von Palma und einer Streife der Ortspolizei an. Die Feuerwehrleute konnten einen Brand des Autos verhindern und stellten das Fahrzeug wieder auf seine Räder, damit es mit einem Abschleppwagen abtransportiert werden konnte.

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Die Nationalpolizei unterzog den Fahrer einem Alkoholtest, der ein positives Ergebnis mit einem Wert von 0,8 Milligramm Alkohol ergab. Das entspricht etwa 1,6 Promille, mehr als das Dreifache des zulässigen Höchstwerts, und liegt über dem Wert, der als Straftat gilt. Wie in Deutschland liegt die Grenze in Spanien bei 0,5 Promille. Zumindest musste der Mann nicht weit gehen: Die Beamten nahmen ihn wegen eines Delikts gegen die Verkehrssicherheit fest und brachten ihn in direkt die Zellen der Wache gegenüber dem Unfallort. /bro

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