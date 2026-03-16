Sturmtief "Samuel" zieht weiter: Jetzt beginnt das Frühlingswetter auf Mallorca

Da hat sich der Wetterdienst ganz schön Zeit gelassen. Kurz bevor das Sturmtief Mallorca verließ, bekam es endlich einen Namen. "Samuel" hat am Wochenende für Regen, Schnee, Sturm und hohe Wellen auf der Insel gesorgt. Nun, da das schlechte Wetter weiterzog, kann der Frühling beginnen.

Um 10 Uhr läuft am Montag die Warnstufe Orange wegen hoher Wellen aus. Bis 12 Uhr gilt noch die Sturmwarnstufe Gelb im Norden Mallorcas mit dem Hinweis, dass es besonders in Artà am Morgen noch stürmt.

Viel Sonne, keine Wolken

Am Nachmittag bleibt der Wind flott. Er weht aus nördlicher Richtung und flaut am Abend ab. Die Sonne scheint am blauen Himmel. Wahrscheinlich wird kaum eine Wolke über die Insel ziehen.

Die Temperaturen erreichen Spitzenwerte in Höhe von 18 Grad im Zentrum Mallorcas. An den Küsten bleibt es bei 14 Grad kühler. Sonnenuntergang ist derzeit um 18.56 Uhr. Es wird zügig frisch. In der Nacht liegen die Tiefstwerte bei 5 Grad in der Inselmitte.

Am Dienstag startet die Sonne um 6.58 Uhr in den Tag. Sie hat erneut viel zu tun und legt keine Pausen ein. Die Temperaturen steigen und sollen in der Inselmitte die 20-Grad-Marke knacken. Der Wind weht mäßig aus wechselnder Richtung.

Ab Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab, zu großen Wetterumbrüchen kommt es aber nicht. Am Donnerstagabend sind ein paar Regentropfen möglich. Wirklich nass wird es aber nicht. Die Temperaturen bleiben gen Wochenende konstant. Am Freitag beginnt aus meteorologischer Sicht dann offiziell der Frühling.

Wetterradar wird erneut repariert

Am Sonntag wird es laut Wetterdienst Aemet nach derzeitiger Prognose regnen. Wobei die Daten aus vielerlei Sicht ungenau sind. Einerseits ist die Wettervorhersage nur für die kommenden drei Tage verlässlich. Andererseits renoviert Aemet wie bereits im vergangenen Jahr das Wetterradar der Balearen, das in den kommenden anderthalb Monaten deswegen nicht zur Verfügung steht. Alternativ werden die Daten von Valencia und Barcelona herangezogen.