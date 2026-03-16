Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
KälteeinbruchPlaya de PalmaRestaurant eröffnen
instagramlinkedin

Sturmtief "Samuel" zieht weiter: Jetzt beginnt das Frühlingswetter auf Mallorca

In den kommenden Tagen gibt es reichlich Sonnenschein und bis zu 20 Grad auf der Insel

In dieser Woche scheint die Sonne oft und lange.

In dieser Woche scheint die Sonne oft und lange. / Simone Werner

Ralf Petzold

Ralf Petzold

Da hat sich der Wetterdienst ganz schön Zeit gelassen. Kurz bevor das Sturmtief Mallorca verließ, bekam es endlich einen Namen. "Samuel" hat am Wochenende für Regen, Schnee, Sturm und hohe Wellen auf der Insel gesorgt. Nun, da das schlechte Wetter weiterzog, kann der Frühling beginnen.

Um 10 Uhr läuft am Montag die Warnstufe Orange wegen hoher Wellen aus. Bis 12 Uhr gilt noch die Sturmwarnstufe Gelb im Norden Mallorcas mit dem Hinweis, dass es besonders in Artà am Morgen noch stürmt.

Viel Sonne, keine Wolken

Am Nachmittag bleibt der Wind flott. Er weht aus nördlicher Richtung und flaut am Abend ab. Die Sonne scheint am blauen Himmel. Wahrscheinlich wird kaum eine Wolke über die Insel ziehen.

Die Temperaturen erreichen Spitzenwerte in Höhe von 18 Grad im Zentrum Mallorcas. An den Küsten bleibt es bei 14 Grad kühler. Sonnenuntergang ist derzeit um 18.56 Uhr. Es wird zügig frisch. In der Nacht liegen die Tiefstwerte bei 5 Grad in der Inselmitte.

Am Dienstag startet die Sonne um 6.58 Uhr in den Tag. Sie hat erneut viel zu tun und legt keine Pausen ein. Die Temperaturen steigen und sollen in der Inselmitte die 20-Grad-Marke knacken. Der Wind weht mäßig aus wechselnder Richtung.

Ab Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab, zu großen Wetterumbrüchen kommt es aber nicht. Am Donnerstagabend sind ein paar Regentropfen möglich. Wirklich nass wird es aber nicht. Die Temperaturen bleiben gen Wochenende konstant. Am Freitag beginnt aus meteorologischer Sicht dann offiziell der Frühling.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Wetterradar wird erneut repariert

Am Sonntag wird es laut Wetterdienst Aemet nach derzeitiger Prognose regnen. Wobei die Daten aus vielerlei Sicht ungenau sind. Einerseits ist die Wettervorhersage nur für die kommenden drei Tage verlässlich. Andererseits renoviert Aemet wie bereits im vergangenen Jahr das Wetterradar der Balearen, das in den kommenden anderthalb Monaten deswegen nicht zur Verfügung steht. Alternativ werden die Daten von Valencia und Barcelona herangezogen.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Erst starker Schneefall in der Nacht, jetzt Wind und raue See: An den Küsten von Mallorca gilt Warnstufe Orange
  2. Deutscher Radfahrer bricht auf Mallorca zusammen: Begleiter und Sanitäter retten ihm das Leben
  3. Upgrade für Santanyí: Das plant der Inselrat an Verbesserungen für die Urlauber
  4. Da war ich mal kurz auf Abwegen': Steff Jerkel gesteht in neuer Mallorca-Folge von 'Goodbye Deutschland', dass es eine andere Frau gab
  5. So werden Lehrer auf Mallorca ausgebildet, angestellt und bezahlt
  6. Boeing 747 des Emir von Dubai sorgt für Aufsehen am Flughafen Mallorca
  7. Wegen des Iran-Kriegs: Plötzlich sind Immobilien auf Mallorca für Investoren aus Dubai interessant
  8. Hundehaltung auf Mallorca: Das müssen Auswanderer und Urlauber wissen

Sturmtief "Samuel" zieht weiter: Jetzt beginnt das Frühlingswetter auf Mallorca

Sturmtief "Samuel" zieht weiter: Jetzt beginnt das Frühlingswetter auf Mallorca

Angesagtes Neubauviertel in Palma: Was kosten die Wohnungen in Nou Llevant?

Angesagtes Neubauviertel in Palma: Was kosten die Wohnungen in Nou Llevant?

Mallorca-Urlaub plus Frankreich-Abstecher: Bald können Sie wieder mit der Fähre auf die Insel fahren

Mallorca-Urlaub plus Frankreich-Abstecher: Bald können Sie wieder mit der Fähre auf die Insel fahren

"Da war ich mal kurz auf Abwegen": Steff Jerkel gesteht in neuer Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland", dass es eine andere Frau gab

"Da war ich mal kurz auf Abwegen": Steff Jerkel gesteht in neuer Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland", dass es eine andere Frau gab

Später Befreiungsschlag: Samu Costa schießt Real Mallorca gegen Espanyol aus der Abstiegszone

Später Befreiungsschlag: Samu Costa schießt Real Mallorca gegen Espanyol aus der Abstiegszone

"Ich kann nicht weg": Wie sich eine Deutsche wegen der Wohnungsnot auf Mallorca nach der Trennung gefangen fühlt

"Ich kann nicht weg": Wie sich eine Deutsche wegen der Wohnungsnot auf Mallorca nach der Trennung gefangen fühlt

Der erste Rennrad-Tag auf Mallorca? Diese Fehler sollten Anfänger vermeiden

Der erste Rennrad-Tag auf Mallorca? Diese Fehler sollten Anfänger vermeiden

Kurioser Unfall in Palma: Betrunkener Fahrer kippt mit seinem Auto um – direkt gegenüber der Polizeiwache

Kurioser Unfall in Palma: Betrunkener Fahrer kippt mit seinem Auto um – direkt gegenüber der Polizeiwache
Tracking Pixel Contents