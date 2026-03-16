Szene wie im Krimi auf Mallorca: Ehepaar versucht Frau auf offener Straße zu entführen
Die Nationalpolizei nahm die beiden mutmaßlichen Täter fest, nachdem sie versuchten hatten, eine Frau in Son Ferriol zu entführen, und untersucht nun die Hintergründe der Tat
Das passiert auch nicht alle Tage auf Mallorca: Am Sonntagmittag (15.3.) hat ein Ehepaar versucht, in Palmas Vorort Son Ferriol eine 61-jährige Frau zu entführen. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr im Carrer María Ana Bonafé. Ein Auto hielt abrupt neben einer Frau an. Ein Mann stieg aus dem Fahrzeug aus und versuchte, sie gewaltsam in das Wageninnere zu zerren. Das Opfer warf sich zu Boden und begann laut um Hilfe zu schreien.
Entführer flüchteten
Auch die Ehefrau des Entführers stieg aus dem Auto aus und versuchte, ihrem Mann bei der Entführung zu helfen. Als Passanten die beiden zur Rede stellten, ließen sie von der Dame ab und ergriffen in ihrem Fahrzeug die Flucht. Einer Streife der Nationalpolizei gelang es, das Auto der Entführer abzufangen. Die Beamten nahmen die beiden mutmaßlichen Täter fest. Derzeit versuchen die Ermittler herauszufinden, was das Ehepaar – laut Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" handelt es sich um Briten – veranlasst hat, die Frau zu entführen.
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