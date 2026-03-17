Entführungsversuch auf offener Straße: Ehepaar auf Mallorca kommt in U-Haft

Das Ehepaar, das am Sonntagmittag (15.3.) mutmaßlich versucht hatte, eine Frau in Son Ferriol auf offener Straße zu entführen, muss in Untersuchungshaft. Das zuständige Gericht in Palma verfügte zudem, dass die beiden mutmaßlichen Täter nicht auf Kaution freikommen dürfen.

Bei der Anhörung vor dem Haftrichter erklärte die beschuldigte Frau, sie könne sich an nichts von dem Geschehenen erinnern. Ihr Partner bestritt unterdessen, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Beide waren bereits einen Monat zuvor festgenommen worden, weil sie bei einer ähnlichen Tat im Februar einen Mann im Brennpunktviertel Son Banya entführt und ihm eine Tracht Prügel verpasst haben sollen.

Das war passiert

Der jüngste Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 12.50 Uhr an einem Kreisverkehr in Son Ferriol. Eine 61-jährige Frau wartete dort auf einen Angehörigen, als ein Auto neben ihr anhielt. Die Fahrerin forderte das Opfer auf, in das Fahrzeug einzusteigen, doch diese ignorierte sie. Anschließend stieg die Täterin aus dem Wagen aus, packte die Frau fest am Arm, stieß sie und schrie: „Steig ins Auto!“

Zwischen den beiden Frauen kam es zu einem heftigen Gerangel, und dem Opfer gelang es, sich loszureißen und in Richtung ihres Wohnhauses zu fliehen. Die mutmaßliche Entführerin lief ihr hinterher, holte sie ein, und es kam erneut zu einem Gerangel. Infolge dieser Auseinandersetzung stürzte das Opfer zu Boden. Die Angreiferin drängte sie weiter dazu, ins Auto einzusteigen.

Verwandte nachrichten

Als die Betroffene laut um Hilfe schrie, kamen ihr Ehemann und ein Angestellter eines nahegelegenen Lokals zu Hilfe und trennten die mutmaßliche Entführerin von ihr. Der Partner der Täterin kam mit dem Auto an den Ort des Geschehens, und beide Täter flohen mit dem Fahrzeug. Schließlich nahm die Polizei sie fest.

Abonnieren, um zu lesen