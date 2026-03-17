Handgranaten auf dem Flohmarkt verkauft: Guardia Civil nimmt illegalen Waffenhändler auf Mallorca hoch

Zwischen alten Büchern, Videospielen und gebrauchten Klamotten hat ein 66-Jähriger auf einem Flohmarkt auf Mallorca Waffen angeboten, darunter sogar Handgranaten. Wie aus einer am Dienstag (17.3.) verschickten Pressemitteilung der Guardia Civil hervorgeht, konfiszierten die Beamten die Artikel und zeigten den Mann wegen illegalen Waffenbesitzes an.

Konkret kam es dazu am vergangenen Samstag auf dem Markt in Campos. Die Streife der Guardia Civil stellte drei Handgranaten und vier Militärgeschosse sicher, für welche der Verkäufer keinerlei Zertifikate besaß. So war nicht klar, dass es sich um entschärfte Munition handle. Die Polizei bestellte ein Bombenentschärfungsteam vor Ort, das die Waren untersuchte und einen sicheren Abtransport gewährleistete.

Diese Granaten und Geschosse standen tatsächlich auf einem Flohmarkt zum Verkauf. / Guardia Civil

Die Guardia Civil fand an dem Stand weiterhin sechs Luftdruckgewehre und zwei Paintball-Gewehre. Eine Schleuder, zwei nicht näher beschriebene Blankwaffen und ein Schlagstock kategorisierten die Beamten sogar als verbotene Waffen. Für einen Vorderlader fehlte das Zertifikat. Zudem verkaufte der Händler noch vom Militär genutzte Munition, die gar nicht im Besitz von Privatpersonen sein dürfte. In der Pressemitteilung wird darauf hingewiesen, dass beim Kauf von Waffen auf die nötigen Dokumente geachtet werden soll.

Keine Seltenheit auf den Märkten

Zuletzt kam es auf Märkten der Insel immer wieder zu kuriosen Angeboten. Auf dem beliebten Flohmarkt in Consell bietet ein Stand jedes Wochenende Artikel mit Hakenkreuzen an. Anders als in Deutschland ist die Zurschaustellung von Nazi-Symbolik in Spanien nur dann verboten, wenn sie mit direkten Aufforderungen zu Gewalt, Hassdelikten oder Diskriminierung einhergeht.

Auf dem Jahrmarkt Fira del Ram können die Besucher sogar einen Franco-Schal gewinnen. Für Polemik sorgte vor anderthalb Jahren auch das Angebot von Franco-Fahnen auf einem Weihnachtsmarkt in Palma.